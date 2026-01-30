Todo lo que necesitas saber sobre el show del 31 de enero: accesos, apertura de puertas y setlist

¡The Hives Arriban a Buenos Aires! Un Concierto Íntimo Imperdible

Este sábado 31 de enero, la legendaria banda de rock sueca The Hives realizará un show exclusivo en el Teatro Vorterix, un evento que promete electrizar a sus fervientes seguidores.

El concierto servirá como telonero para su actuación como invitados especiales de My Chemical Romance, el 1 de febrero en el estadio de Huracán, donde ya no quedan entradas disponibles. Los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de su nuevo álbum, The Hives Forever, Forever The Hives, repleto de temas ideales para vivirse en vivo.

Entradas y Precios: No Te Quedes Sin la Tuya

Las entradas para el show de The Hives en Argentina están disponibles a través de Live Pass. El valor del acceso general (campo de pie) es de $85.000, con un recargo por servicio adicional. Además, aquellos que utilicen tarjetas Visa y Mastercard del banco BBVA podrán optar por pagar en tres cuotas sin interés.

Cómo Llegar al Teatro Vorterix: Opciones de Transporte

A pesar de que el Gobierno de la Ciudad no ha anunciado cortes de tráfico específicos por el recital, se prevén demoras en la zona de Álvarez Thomas y Federico Lacroze a partir de las 19 horas, cuando se espera la llegada del público.

Un Repertorio que Rinde Tributo a su Trayectoria