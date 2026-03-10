Predicciones de Apuestas: Bitcoin podría caer por debajo de este precio en 2026

La última caída del Índice de Miedo y Codicia revela un ambiente de desconfianza en el sector financiero, con proyecciones cautas sobre el futuro de Bitcoin.

Recientemente, el Índice de Miedo y Codicia ha descendido a 21 puntos, lo que refleja un estado de «temor extremo» entre los inversores. Este indicador se ha convertido en un termómetro crítico para evaluar el sentimiento del mercado.

Proyecciones Prudentes para Bitcoin

Las apuestas de los traders en Polymarket sugieren que la criptomoneda más conocida podría permanecer por debajo de los u$s150.000 hasta 2026, marcando un cambio significativo respecto a las expectativas más optimistas que dominaban ciclos anteriores.

Expectativas para el Resto del Año

Las proyecciones actuales muestran que el rango más probable para Bitcoin se sitúa entre u$s55.000 y u$s75.000. Las cifras indican:

78% de probabilidad u$s55.000.

u$s55.000. 63% de probabilidad u$s50.000.

u$s50.000. 51% de probabilidadu$s45.000.

Estos números evidencian un mayor enfoque en una posible corrección del mercado que en un repunte sostenido.

El Impacto del Índice de Miedo y Codicia

Este indicador es clave, ya que en momentos de calma, el mercado tiende a ser más sensible a las expectativas colectivas, destacando la actitud pesimista que predomina entre los inversores.

Historias de Éxito en Polymarket

En medio de este panorama incierto, un trader logró obtener significativas ganancias en Polymarket al realizar apuestas relacionadas con eventos futbolísticos en un plazo de solo 72 horas. La combinación de liquidez y el tamaño de las posiciones favorecieron el auge de esta operación.

Dinámicas del Mercado Cripto

Este suceso ha generado interés en la comunidad cripto, al mostrar la capacidad de un único operador para realizar ganancias extraordinarias en tiempos de alta volatilidad. Sin embargo, resalta también la concentración de capital y la falta de transparencia que persiste en estas plataformas.

Polymarket, reconocida como la plataforma de predicción más grande del mundo, permite a los usuarios realizar apuestas sobre una amplia gama de eventos, desde acontecimientos políticos hasta deportivos.