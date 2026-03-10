Instalación de Planta de Hidrógeno Verde en Paysandú: Renueva Tensiones Ambientales entre Argentina y Uruguay

Protestas en la Costa Entrerriana: Un Nuevo Proyecto de Combustibles Sintéticos Genera Controversia

La propuesta de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay, que utilizaría hidrógeno verde y dióxido de carbono biogénico, está generando serias preocupaciones entre los habitantes de Colón, Entre Ríos, quienes ya han llevado su descontento a la Justicia.

Recuerdos de un Conflicto Histórico La situación actual evoca tensiones similares al conflicto entre Argentina y Uruguay por la planta de celulosa de Botnia, que provocó años de protestas y llevó a ambos gobiernos ante la Corte Internacional de Justicia. En ese caso, si bien se determinó que Uruguay incumplió normas de consulta, se concluyó que no hubo evidencia de contaminación significativa. La Nueva Controversia y sus Protagonistas Hoy, ciudadanos y políticos entrerrianos se oponen a la planta de hidrógeno verde que HIF Global planea edificar a la vista de sus costas. La reciente judicialización del tema ha intensificado el debate, con diputados peronistas, como Guillermo Michel y Marianela Marclay, actuando como «amicus curiae» en el proceso judicial.

Un Proyecto Envolvente El gobierno de Entre Ríos, liderado por Rogelio Frigerio, afirma que está monitoreando la situación desde hace un año. Sin embargo, el gobernador no rechaza abiertamente la instalación, pero exige que la planta sea reubicada para preservar el atractivo turístico de la región. Impacto Económico y Ambiental Con una inversión estimada en más de 5.300 millones de dólares, la planta generaría 1.400 empleos durante su construcción y unos 300 puestos fijos. Sin embargo, los entrerrianos sienten que su economía turística está en riesgo debido a la proximidad del proyecto, que podría estar a solo 3-4 kilómetros de sus playas. Falta de Información y Proceso Consultivo Michel ha enfatizado la importancia de la transparencia y el acceso a la información. Asegura que el proyecto no ha seguido los procedimientos requeridos para la consulta de las comunidades afectadas, una falta que podría tener graves implicaciones legales y ambientales. Política y Memoria Histórica Los legisladores han señalado que la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) debería exigir información completa para evaluar la situación. La controversia se complejiza por decisiones previas de la misma delegación que, según los críticos, debilitaron las exigencias ambientales en situaciones similares.

El Futuro en Discusión

A medida que el debate se intensifica, la comunidad de Colón se mantiene vigilante sobre los posibles peligros que una gran instalación industrial podría acarrear. El proyecto de HIF Global no solo propone una producción de combustibles sintéticos como reemplazo de los fósiles, sino también un uso innovador y sustentable de residuos forestales, un aspecto que podría cambiar la narrativa de preocupación por el desarrollo económico en la región.