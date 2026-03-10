Precio del Petróleo: ¿Cuándo Aumentará la Nafta en Argentina por la Guerra en Medio Oriente?

La reciente escalada del conflicto en Medio Oriente ha hecho temblar los mercados internacionales, especialmente el del petróleo. Este fenómeno genera incertidumbre sobre cómo afectará el precio de los combustibles en Argentina.

Expertos en energía, empresarios y académicos coinciden en que el efecto sobre los precios de los combustibles dependerá de la duración del conflicto y del comportamiento del mercado global. Normalmente, los ajustes en los precios locales no se producen de manera inmediata.

La Relación Entre el Petróleo y los Precios Locales

El ingeniero Carlos Mendizábal, del Instituto de Energía de la Universidad Austral, aclara que no hay una correlación directa entre el costo internacional del crudo y el precio en el surtidor. “Los aumentos no son inmediatos en Argentina, debido a la sensibilidad del combustible frente a la inflación,” señala.

Horacio Marín, CEO de YPF, reafirmó que la petrolera no trasladará inmediatamente el aumento del petróleo a los precios en las estaciones de servicio.

Mendizábal explica que, a pesar de que el combustible tiene un bajo peso en el índice de precios, cualquier variación puede influir en otros sectores como el transporte y la logística, generando que el ajuste a los precios locales sea más lento.

Causas de Inquietud: El Estrecho de Ormuz

Una de las preocupaciones más grandes es la situación en el Estrecho de Ormuz, que representa un pasaje crucial para el petróleo y gas del mundo. Pedro Cascales, presidente de la Cámara de Empresas de Gas Licuado de Argentina, advierte que el efecto del conflicto dependerá de su duración. “Si la tensión persiste, el impacto en los precios será significativo,” afirma.

Estrecho de Ormuz

Impacto en los Surtidores y Economía Local

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, sostiene que la rentabilidad del sector no solo se basa en el precio del barril, sino en las decisiones que tomen las empresas petroleras. “Los ajustes son relativos y dependen de la zona,” explica.

El ex secretario de Energía, Emilio Apud, afirma que el crudo tiene un impacto considerable en los precios locales, representando aproximadamente el 40% de su costo. “Un aumento de un dólar en el barril puede incrementar el precio final del combustible de un 1% a un 1.3%,” asegura.

Escenarios Futuros ante una Crisis Prolongada

Mendizábal plantea dos posibles futuros: uno, donde el conflicto continúe afectando la producción y el transporte de petróleo, aumentando los precios; y otro, donde el conflicto se resuelva y los precios retornen a niveles anteriores. En el primer caso, los precios de los combustibles podrían mantenerse entre un 30% y 40% más altos en el largo plazo, según Apud.

El profesor Dante Romano añade que la tensión internacional ya está teniendo un efecto en el mercado, con el bloqueo en el Estrecho de Ormuz elevando el precio del Brent. “En conflictos anteriores, el impacto fue limitado, pero la escalada actual es constante, lo que también afectará a otros productos,” concluye.