Impacto en Argentina: Aumento del Petróleo tras el Shock en el Estrecho de Ormuz

El precio internacional del petróleo ha experimentado un notable incremento del 15% desde finales de febrero de 2026, impulsado por tensiones geopolíticas y ataques en el Estrecho de Ormuz. Este fenómeno afecta directamente la economía local y plantea nuevos desafíos y oportunidades.

Un Salto en el Precio del Petróleo: Causas y Consecuencias

En la primera semana de marzo, el Brent, referencia para Argentina, alcanzó los 82 dólares por barril, tras haber comenzado el año en 61 dólares. Este aumento ha sido provocado por interrupciones en las rutas de suministro global y la incertidumbre sobre la producción iraní en medio de conflictos regionales.

La Oferta Mundial en Caída

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la oferta global de petróleo ha disminuido en 1,2 millones de barriles diarios debido a fenómenos climáticos severos en América del Norte, así como a restricciones en las exportaciones de Rusia y Venezuela. Aunque la demanda global se espera que crezca modestamente, la situación actual ha desbordado las proyecciones optimistas de sobreoferta previas a 2026.

El Efecto en la Economía Nacional

El economista Daniel Dreizzen ha señalado que cada incremento de 10 dólares en el petróleo Brent puede traducirse en aproximadamente 1.300 millones de dólares adicionales en exportaciones anuales para Argentina. Con el aumento de 20 dólares en los últimos meses, esto podría significar un ingreso extra cerca de 2.700 millones de dólares para el Tesoro nacional si los precios se mantienen estables.

Desafíos en la Infraestructura Local

A pesar del crecimiento sostenido en la producción local, las limitaciones logísticas son evidentes. Neuquén alcanzó un récord de 410.715 barriles diarios en enero de 2026, pero la infraestructura actual está al límite. Con el ducto Vaca Muerta Oil Sur programado para operar en julio de 2026, la capacidad de exportación de Argentina aún está restringida.

Inflación y Costos en Aumento

El incremento en el precio del petróleo tiene un efecto doble en la economía local. Aunque las exportaciones de crudo aumentan su valor, los costos de importación de gas natural licuado también se elevan. Tal y como advirtió JPMorgan, una alza continua en el petróleo puede desestabilizar las expectativas de inflación, algo preocupante para una economía con reservas limitadas.

Perspectivas para la Industria Energética Argentina

A medida que la producción de shale en Estados Unidos muestra señales de contracción y la OPEP+ mantiene cuotas de producción, Argentina se encuentra en una posición competitiva favorable. Sin embargo, la viabilidad de nuevos proyectos depende de que el precio del Brent se mantenga por encima de los 60 dólares para asegurar rentabilidad.

Un Futuro Incierto

El presupuesto nacional para 2026 fue planificado con un barril a 60 dólares. La diferencia con el precio actual representa una mejora en la recaudación por derechos de exportación, y Argentina se fija el objetivo de alcanzar 770.000 barriles diarios para fines de 2026, consolidándose como el motor de generación de divisas del sector energético.