Video: Conduciendo a la urgencia: Chinos llenan tanques antes del aumento de gasolina

Ante el inminente aumento de precios de combustible, automovilistas en Nanjing, China, se apresuran a llenar sus tanques antes de la medianoche, cuando la nueva tarifa entrará en vigor.

Filas Inesperadas en las Estaciones de Servicio

Las imágenes captadas en la ciudad muestran extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio, donde los conductores están intentando cargar combustible antes del incremento anunciado.

Impacto del Aumento en el Precio del Petróleo

Este aumento de precios, que sería equivalente a aproximadamente $3.75 por un tanque de 50 litros, se produce en medio de un contexto global donde los precios del petróleo superan los $100 por barril, alcanzando niveles no vistos desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Movimiento del Mercado Financiero

En el ámbito financiero, este martes, las acciones asiáticas mostraron un leve repunte tras las caídas pronunciadas del día anterior, impulsadas por la expectativa de que el conflicto con Irán no se prolongue demasiado. Sin embargo, este incremento no ha compensado las pérdidas del lunes, cuando los precios del petróleo alcanzaron casi los $120 por barril, antes de estabilizarse nuevamente en torno a los $90.