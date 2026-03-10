Ester Expósito y Kylian Mbappé: las citas secretas que desatan un romance entre Madrid y París

La posible relación entre la actriz Ester Expósito y el célebre futbolista Kylian Mbappé ha captado la atención de medios y seguidores. Las primeras imágenes juntos han desatado un torrente de especulaciones.

Los flashes comenzaron a brillar cuando se publicaron fotos de Ester y Kylian en París, pero según Vanitatis, su historia podría haber comenzado en Madrid mucho antes. Se habla de citas previas que se mantuvieron bajo un estricto perfil.

Fotografías que desatan rumores

Las imágenes que muestran a la pareja disfrutando de París fueron reveladas por un blogger de celebridades. En ellas, ambos se ven compartiendo momentos en diversos locales de la ciudad, lo que encendió el interés mediático.

Encuentros discretos en restaurantes y hoteles

Durante su estancia en Francia, Expósito y Mbappé fueron vistos en restaurantes, clubes nocturnos y lujosos hoteles. Entre los lugares mencionados se encuentran la azotea del hotel Pullman y el exclusivo Le Royal Monceau, conocidos por su ambiente selecto.

Un romance que ha florecido en la privacidad

Las recientes fotografías de la pareja desembarcando en Madrid en un jet privado han alimentado aún más las conjeturas sobre su relación. Según Vanitatis, sus citas en la capital española han sido frecuentes durante semanas, llevando a cabo los encuentros en reservados VIP de locales nocturnos.

La logística del romance: Kylian se encarga de todo

Se señala que el propio Mbappé gestionaba las reservas de estos espacios exclusivos, asegurando la máxima privacidad. En el mundo del espectáculo, donde cada movimiento es observado, esa discrición resulta invaluable.

Redes sociales como indicios silenciosos

Antes de que los rumores se agudizaran, algunos fanáticos ya habían notado que ambos se seguían en redes sociales. No obstante, en un principio, esto no parecía significar mucho, dados los millones de seguidores que tiene la actriz.

Ester Expósito: un fenómeno digital

Con más de 24 millones de seguidores en Instagram, la popularidad de Expósito se ha expandido no solo en España, sino también en América Latina, gracias a su participación en diversas producciones exitosas.

Kylian Mbappé: una estrella en ascenso

Por su parte, Mbappé se consolidó como uno de los grandes del fútbol europeo tras un traspaso al Real Madrid en 2024. Su carrera sigue en ascenso, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados a nivel mundial.