Trump presenta plan de ciberseguridad para proteger criptomonedas del riesgo cuántico

El gobierno estadounidense está decidido a fortalecer la seguridad digital a través de avanzados algoritmos de criptografía que resguardarán las tecnologías emergentes frente a los potenciales riesgos de la computación cuántica.

Donald Trump reveló la nueva estrategia nacional en ciberseguridad, que incluye un firme respaldo a las criptomonedas y la tecnología blockchain, con el objetivo de proteger estos activos de los riesgos cuánticos.

El documento, titulado «National Cyber Strategy», fue presentado junto a una orden ejecutiva enfocada en combatir el ciberdelito y salvaguardar infraestructuras críticas.

Por primera vez, las criptomonedas son incluidas en un documento estratégico de la Casa Blanca, destacando la necesidad de proteger esta infraestructura tecnológica.

La nueva estrategia busca asegurar un entorno innovador y seguro, donde los sistemas de criptografía puedan resistir los desafíos futuros.

Además, se reconoce la influencia de la inteligencia artificial y la computación avanzada en la economía global, subrayando la necesidad de balancear innovación y seguridad.

El enfoque también incluye la protección de la tecnología de IA y los centros de datos relacionados, fomentando innovación en la seguridad.

El Desafío Cuántico para el Sector Cripto

Un aspecto clave del plan es la implementación de criptografía poscuántica, que se centra en el desarrollo de algoritmos capaces de resistir ataques de computadoras cuánticas futuras.

El documento advierte que el avance acelerado de esta tecnología podría hacer obsoleto los sistemas de cifrado actuales, exponiendo las operaciones digitales y plataformas basadas en blockchain.

«La protección de la innovación estadounidense y nuestra ventaja intelectual es una prioridad máxima», afirmó Donald Trump.

“Desarrollaremos tecnologías y cadenas de suministro seguras que garanticen la privacidad de los usuarios desde su diseño hasta la implementación, respaldando la seguridad de las criptomonedas y la blockchain”, añadió.

Existen opiniones encontradas sobre el impacto de la amenaza cuántica en el ecosistema cripto. Mientras que algunos investigadores alertan sobre el potencial riesgo de que las computadoras cuánticas puedan desactivar los esquemas criptográficos actuales, voces como la de Michael Saylor, presidente de Strategy, consideran que este peligro es aún distante y las redes actuales no enfrentan un riesgo inmediato.