Un diputado opina: ‘Javier Milei es como Gokú’

Una Comparación Sorprendente: Pablo Todero se Refirió a Javier Milei como Gokú

En un giro inesperado de la política argentina, el diputado Pablo Todero comparó al presidente Javier Milei con Gokú, el icónico héroe de Dragon Ball, tras las polémicas declaraciones del mandatario sobre la situación en Medio Oriente.

La intervención de Todero surge en un contexto delicado, donde Milei expresó su apoyo a Estados Unidos en el marco de un conflicto internacional. Sin embargo, la analogía que trazó sobre el presidente fue bastante peculiar. “Parece que Milei siguió la conmemoración del creador de Dragon Ball, fiel a su estilo de cosplayer. Lo que no se dio cuenta es que declararse parte de una guerra se debe hacer en el Congreso”, expresó el legislador de Unión por la Patria en sus redes sociales.

La Conmemoración del Creador de Dragon Ball

La reflexiva mención de Todero tiene una conexión con la reciente conmemoración del fallecimiento de Akira Toriyama, el creador del famoso anime, cuya muerte fue anunciada el 1 de marzo de 2024. Mientras los fanáticos celebran su legado durante esta fecha, la intervención de Milei, ocurrida justo un día después de esta celebración, no pasó desapercibida.

El Revuelo en Redes Sociales

Como era de esperar, el comentario de Todero generó impacto en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un tema candente de discusión. No solo los fanáticos de la serie se subieron al tren de la comparación, sino que también los sectores libertarios vieron esta conmemoración como una oportunidad para hacer eco de la situación.

Declaraciones Controversiales de Milei

El presidente, en el marco de un discurso en la universidad Yeshiva, manifestó: “Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos metieron dos bombas y tengo una alianza estratégica con EE.UU. e Israel. El mundo se salvó por un centímetro, la bala que no le pegaron a Trump”. Este tipo de afirmaciones, además de generar reacciones, incrementan la tensión en el panorama internacional.

La Ironía Detrás de la Comparación

La elección de Gokú por parte de Todero no es solo un recurso humorístico. Refleja la percepción de que Milei, en su afán de mostrar un liderazgo fuerte, podría estar ignorando las formalidades y responsabilidades que implican las decisiones en política exterior. La imagen que compartió junto a su mensaje, donde Milei es representado como el famoso guerrero, sirvió para enfatizar la ironía de la situación.

El episodio, que colisiona con el Día Internacional de la Mujer y el homenaje al mundo del anime, refleja la agitación en el discurso político contemporáneo en Argentina, donde hasta las referencias culturales se vuelven parte del debate público.