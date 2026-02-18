Prefectura intensifica la búsqueda de joven desaparecida en buceo, aunque las esperanzas son mínimas

Intensa Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn tras Su Desaparición en el Agua

La Prefectura Naval Argentina ha reactivado este miércoles las labores de rescate para encontrar a Sofía Devries, la joven de 23 años que desapareció mientras buceaba en el Golfo Nuevo de Puerto Madryn. Después de más de 24 horas de búsqueda, las autoridades han admitido que las posibilidades de hallarla con vida son mínimas.

Operativo de Búsqueda con Nuevas Estrategias

Las operaciones de búsqueda se han intensificado hoy con la llegada de buzos especializados y equipos técnicos adicionales, incluyendo un vehículo operado de forma remota (ROV). Este dispositivo está diseñado para realizar inspecciones subacuáticas en condiciones adversas y ha sido traído desde el Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental, en conjunto con autoridades del Ministerio Público Fiscal.

El enfoque principal de la búsqueda se centra en el área del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”, cerca de Punta Cuevas, donde ocurrió el incidente. Además, se mantiene un patrullaje constante en la costa con vehículos terrestres y operativos a pie.

La Prefectura profundiza las tareas de búsqueda en Puerto Madryn.

Expectativas Sombreadas: “La Posibilidad de Hallarla con Vida Es Nula”

El jefe de Salvamento y Buceo, Adrián Wagner, declaró a Radio Mitre que “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, añadiendo que no se deben generar expectativas irreales, dada la profundidad a la que se produjo la inmersión.

Las labores continuarán hoy, siempre que las condiciones de visibilidad y las corrientes permitan la búsqueda, mientras amigos y familiares de Sofía esperan noticias con angustia.

Detalles sobre la Desaparición de Sofía Devries

El pasado lunes, Sofía se sumergió en la zona de Punta Cuevas como parte de una práctica organizada por Freediving Patagonia, donde participaba junto a su pareja y otros buzos. Su pareja notó que la joven tenía dificultades y trató de rescatarla, pero no lo logró. La Prefectura fue alertada de inmediato, iniciando así el operativo de búsqueda.

Wagner explicó que la inmersión formaba parte de la capacitación para obtener una certificación, con un total de siete buzos, dos instructores y cinco alumnos. El instructor de Sofía fue enviado a un centro de salud como medida preventiva.

Sofía Devries, la joven que desapareció en Punta Cuevas.

El jefe de buceo mencionó que hay varias teorías sobre lo que pudo ocurrir, como que Sofía se quedó sin aire, se enganchó en el naufragio o sufrió una crisis de pánico por la profundidad. “Por la profundidad del agua, pudo haber entrado en pánico y tomado decisiones inadecuadas”, explicó.

Por otro lado, la empresa que organizó la actividad no forma parte de la Asociación de Buceo de Puerto Madryn, que establece protocolos de seguridad estrictos para el buceo en la zona.