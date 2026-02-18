UIA Alerta: Cierre de FATE Genera Gran Preocupación por Pérdida de Empleo Industrial

El anuncio del cierre de la planta de neumáticos FATE ha generado una fuerte reacción en la Unión Industrial Argentina (UIA), que advierte sobre la creciente crisis del empleo manufacturero en el país.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha expresado su profunda preocupación ante la reciente noticia del cierre de la planta de FATE, una empresa nacional con una larga trayectoria en el ámbito industrial argentino. Este hecho no solo afecta a los 900 trabajadores despedidos, sino que también refleja un problema estructural que pone en jaque la competitividad y el empleo en el sector manufacturero.

Impacto del Cierre en la Comunidad y en la Industria

En un comunicado emitido, la UIA destacó la relevancia de FATE como generadora de empleo y tecnología, subrayando que detrás de cada fábrica cerrada hay un entramado de personas y familias que dependen de su actividad. “Cada planta que cesa sus operaciones significa la pérdida de conocimientos y de empleo calificado acumulado durante años”, señalaron desde la entidad.

Datos Alarmantes sobre el Empleo

La UIA ha revelado cifras preocupantes: desde noviembre de 2025, el sector industrial ha perdido cerca de 65.000 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 5,4% en el empleo. Este cierre no es un evento aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que está afectando a diversas industrias en el país.

Desafíos Globales para la Industria del Neumático

La industria del neumático enfrenta dificultades globales, incluyendo prácticas comerciales desleales y un exceso de capacidad productiva, especialmente con la competencia proveniente de Asia. Esto genera condiciones de competencia muy desiguales que deben ser abordadas con urgencia.

Reclamos por Igualdad en la Competencia

La UIA hizo hincapié en la necesidad de establecer un entorno justo para competir a nivel local. Las principales economías del mundo han implementado estrategias para proteger sus cadenas de valor ante estas desigualdades, y es crucial que Argentina haga lo mismo.

Condiciones Necesarias para la Industria

Entre los elementos críticos que la UIA reclama se encuentran un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible y infraestructura adecuada. Sin condiciones favorables, la apertura económica puede llevar a la destrucción de capacidades productivas.

Las Perspectivas del Presidente de FATE sobre el Gobierno Actual

En declaraciones previas, el dueño de FATE, Madanes Quintanilla, criticó el enfoque económico del presidente Javier Milei, calificándolo de “el más duro de la historia” y comparando la situación actual con la crisis de 2001. Afirmó que el apoyo a las empresas nacionales es crucial y que se siente menospreciado en sus esfuerzos por competir en un entorno donde el sector informal es predominante.

Al abordar la estrategia económica de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, Madanes Quintanilla advirtió sobre los efectos negativos en las pequeñas y medianas empresas, instando a una rectificación en las políticas de inversión.