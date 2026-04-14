¡Prepárense! Manuel Adorni comparecerá ante el Congreso, advierte Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha anticipado que la presentación del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, programada para el 29 de abril, promete ser un evento emocionante. “Va a ser picante, ¡compren pochoclos!”, advirtió Menem durante un encuentro en el Colegio de Abogados de Buenos Aires.

Expectativas para la Presentación del Informe

Menem, quien se reunió con más de 100 abogados porteños, confirmó que los 94 diputados estarán presentes para apoyar a Adorni durante su exposición, que comenzará por la mañana. Según Menem, el objetivo de esta presentación es contrarrestar lo que él califica como tácticas de desánimo provenientes de la oposición.

Un Interrogatorio Riguroso

Se ha confirmado que Adorni no solo responderá a las más de 4.800 preguntas enviadas por los diputados, sino que también planteará interrogantes a algunos de ellos, tal como hizo en su última conferencia de prensa. Este cruce de preguntas podría generar un clima tenso en la sesión.

Investigación Sobre Declaraciones Juradas

Fuentes en la Casa Rosada han indicado que ya se está investigando a aquellos diputados que no han presentado sus declaraciones juradas. Se menciona el caso de Esteban Paulón, quien ha sido señalado por irregularidades en su declaración.

Controversias alrededor de Adorni

Manuel Adorni se encuentra bajo la mira de la Justicia, que investiga supuestos enriquecimientos ilícitos relacionados con la compra de propiedades en el último año y otros gastos que no coinciden con su salario como funcionario.

Proyectos Legislativos en Cartera

En su exposición, Menem también reveló planes para unificar la oposición en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires y mencionó varios proyectos que se discutirán en el Congreso. Entre ellos figura la derogación de leyes obsoletas y modificaciones a la ley de financiamiento universitario. También se están analizando reformas en el Código Penal y en el sistema de salud pública.

Desafíos para la Cámara de Diputados

Uno de los temas cruciales en la agenda de Diputados es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que debe ser aprobado antes de fin de mes, tras haber recibido media sanción en el Senado desde 1998.

El Futuro del Sistema Judicial

En relación a la Corte Suprema de Justicia, Menem mencionó que actualmente no es una prioridad del Gobierno. Sin embargo, subrayó la urgencia de cubrir unas 300 vacantes en el sistema judicial para agilizar el proceso de justicia en el país.