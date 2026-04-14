EE.UU. lanza alertas cruciales ante hackeos en criptomonedas

EE.UU. Extiende Protección Cibernética a Empresas Cripto

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha decidido incluir a las empresas de criptomonedas en su sistema de alertas sobre amenazas cibernéticas, fortaleciendo la defensa del sector ante ataques informáticos.

El Departamento del Tesoro ampliará su sistema de alertas sobre las amenazas cibernéticas al ámbito de las criptomonedas, hasta ahora exclusivo para entidades financieras tradicionales. Esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta de las empresas dedicadas a los activos digitales frente a los crecientes riesgos en la industria.

Protección Mejorada para el Sector Cripto

Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a información de seguridad oportuna y procesable, gracias a la oficina dedicada a ciberseguridad del departamento. A medida que evolucionan los activos digitales, también lo hace la necesidad de protegerlos de amenazas externas.

Incertidumbres sobre la Elegibilidad

Aún no se han detallado qué tipos de entidades serán elegibles para participar en este programa, lo que plantea interrogantes sobre el alcance de la iniciativa. Sin embargo, el servicio será gratuito y las empresas interesadas deberán comunicarse con el departamento para solicitar su inclusión.

Un Cambio Significativo en la Postura de Washington

Este movimiento refleja una adaptación por parte de las autoridades estadounidenses hacia el ecosistema cripto, que tiene un papel cada vez más relevante en el escenario financiero global. La inclusión de las empresas de criptomonedas en estos mecanismos de protección es un gran paso hacia un entorno más seguro y responsable para el desarrollo de este sector.

Preocupaciones por la Seguridad

La seguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos regulatorios en EE.UU., especialmente considerando que la industria ha sido blanco de numerosos ataques informáticos. Recientemente, hackers asociados a Corea del Norte robaron más de 280 millones de dólares de la plataforma Drift, destacando la vulnerabilidad de este sector.

Con esta iniciativa, el Tesoro busca integrar a las empresas de criptomonedas en los circuitos de inteligencia y cooperación que utilizan las finanzas tradicionales, con el fin de minimizar el impacto de futuros ataques relacionados con la ciberseguridad.