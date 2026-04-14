Trágica pérdida: Trabajador de la mina Cerro Moro muere tras descompensación en el campamento

Un operario de 43 años vinculado a la actividad minera ha fallecido en el yacimiento Cerro Moro tras sufrir un grave problema de salud. La empresa Pan American Silver Argentina ha emitido un comunicado expresando su pesar por el suceso.

En un lamentable suceso ocurrido en el campamento del yacimiento Cerro Moro, un trabajador de la empresa contratista MD Perforaciones, identificado como Néstor Miguel Urra, perdió la vida después de sufrir un inconveniente cardíaco. El hecho tuvo lugar el día lunes mientras el empleado se dirigía al comedor del campamento.

Asistencia Médica Inmediata

Según el informe de Pan American Silver Argentina, el operario comenzó a sentirse mal y recibió asistencia médica instantánea de los profesionales presentes en el lugar. A pesar de los esfuerzos realizados, su estado de salud se complicó.

Traslado al Hospital y Sorpresivo Deceso

Urra fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital de Puerto Deseado. Sin embargo, durante el trayecto, sufrió un evento cardíaco que lamentablemente resultó fatal, a pesar de las maniobras de reanimación llevadas a cabo por el personal médico.

Condolencias y Apoyo a la Familia

La empresa ha expresado sus más profundas condolencias a la familia, amigos y compañeros de Néstor, así como a la compañía contratista MD Perforaciones durante este difícil momento. Pan American Silver Argentina reafirmó su compromiso de brindar el apoyo necesario a los allegados del trabajador.

Este trágico evento resalta la importancia de la salud y seguridad en el ámbito laboral, recordando la vulnerabilidad de quienes se desempeñan en la minería y otras industrias críticas.