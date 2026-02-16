Presidente José Jerí admite error en reunión con Zhihua Yang, pero niega ilegalidades: ‘No hubo nada ilícito’

El presidente de la República, José Jerí, enfrenta un intenso escrutinio tras la difusión de imágenes de su llegada encapuchado a una reunión con el empresario chino Zhihua Yang. En declaraciones recientes, el mandatario defendió su actuación y enfatizó que no hubo irregularidades en el encuentro.

Un Encuentro Nocturno que Desató Polémica

El escándalo ganó notoriedad gracias a un reportaje del programa Punto Final, donde se mostró al presidente llegando en un vehículo oficial a un chifa en San Borja. Este evento, ocurrido el 26 de diciembre, plantea serias dudas sobre la transparencia y la conducta de las autoridades.

Defensa de Jerí: «No Fue una Actividad Oficial»

Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, Jerí se refirió a la reunión como un encuentro privado relacionado con la celebración del Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, admitió que su elección de vestimenta generó justificados cuestionamientos y asumió la responsabilidad al afirmar que «cometí un error».

La Pregunta Ineludible

La periodista Milagros Leiva, al presentar las imágenes, cuestionó la moralidad del presidente, planteando si tenía la capacidad para continuar en el cargo tras un acto que comparó con situaciones burlescas. Jerí se defendió, asegurando que no había cometido ningún delito y que el error radicaba en su vestimenta. «Lo admito, ese es mi error», explicó.

El Impacto de las Críticas

Leiva hizo hincapié en el mensaje que envía la presentación de un líder nacional de esta manera. Jerí, aunque reconoció su error en la elección de ropa, subrayó que no había nada ilícito en la reunión y que su conducta, aunque mala en cuanto a imagen, no era delictiva.

Investigaciones en Curso

El caso ha suscitado investigaciones sobre posibles vínculos entre el mandatario y actividades de tráfico de influencias, relacionadas con su reunión. En respuesta a preguntas sobre posibles irregularidades, Jerí afirmó que no había realizado gestiones indebidas y se mostró prudente al abordar temas vinculados a la investigación.

Sorpresas y Revelaciones

Durante la conversación, cuando se le preguntó sobre el conocimiento de las actividades del empresario, Jerí afirmó no haber estado al tanto de los negocios de Yang, indicando que sólo conocía su chifa y su market. Esta declaración generó nuevas inquietudes sobre la transparencia del mandatario.