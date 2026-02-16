Reforma Laboral de Milei: El Voto Decisivo de Córdoba en la Última Batalla Legislativa

La presión del presidente Javier Milei por aprobar la reforma laboral antes del 1 de marzo va en aumento. Con la estrategia definida, la Casa Rosada busca evitar demoras en el Congreso y diferentes posturas se enfrentan en la Cámara de Diputados.

Luego de obtener media sanción en el Senado, la reforma laboral se convierte en un tema candente en el ámbito legislativo. El presidente Javier Milei urge a que se apruebe antes del 1 de marzo, mientras que el Ejecutivo tiene un plan claro: presentar el dictamen en la Cámara de Diputados sin modificaciones esta semana para evitar un regreso al Senado, lo que podría retrasar la aprobación del proyecto. Desde el oficialismo defienden que el texto ya ha sido suficientemente debatido y modificado, con cerca de 50 cambios incorporados desde su versión inicial en diciembre.

Reduciendo la “Industria del Juicio”

La intención del gobierno es también reducir lo que se conoce como la “industria del juicio”, que incluye alrededor de 400,000 litigios laborales y representa un costo de aproximadamente 4,000 millones de dólares. Según las autoridades, esta situación desincentiva el empleo formal. Mientras tanto, se mantienen tensiones con el PRO sobre la gestión salarial de los trabajadores, especialmente en relación a la propuesta de habilitar billeteras virtuales, que el oficialismo desea reservar únicamente para bancos.

Posturas Encuentadas en el Congreso

En medio de este escenario, La Libertad Avanza (LLA) rechaza las acusaciones de que la reforma quitará derechos adquiridos, afirmando que está diseñada para ayudar a quienes no están formalizados. Sin embargo, los críticos sostienen que esta iniciativa perpetuará la precarización laboral.

Una Carrera Contra el Reloj

Con las sesiones extraordinarias extendidas hasta el 28 de febrero, el gobierno está decidido a sancionar la reforma antes de esa fecha. Existe la posibilidad de adelantar la sesión a este jueves si se aseguran los votos, lo que indicaría un respaldo sólido por parte del oficialismo. Durante el fin de semana, los operadores políticos trabajarán intensamente para garantizar el apoyo de bloques de diálogo.

Nueva Ley de Financiamiento Universitario

Junto a la reforma laboral, el gobierno también busca avanzar en una nueva ley de financiamiento universitario, impulsada por decisiones judiciales y presiones del Congreso. Sin embargo, la oposición ya se manifiesta preocupada por un posible desfinanciamiento del sector educativo.

El Voto Cordobés y las Divisiones Internas

Córdoba, que aporta 18 diputados, será crucial en esta votación. El bloque libertario, que incluye seis legisladores de LLA y algunos del ex PRO, se muestra alineado, pero la situación es más compleja para otros sectores del peronismo federal, donde las posturas varían significativamente.

Gabriel Bornoroni, uno de los voceros de LLA, reafirmó la necesidad de modernizar una ley laboral que data de hace más de 40 años, argumentando que cerca del 50% de los trabajadores están en la informalidad. Por su parte, Luis Picat defiende que el consenso logrado hasta ahora es un indicador del apoyo general al proyecto.

Divergencias en el Peronismo Federal

El panorama es diferente en el peronismo, donde no hay una postura clara. Algunos diputados, identificados con Juan Schiaretti y Martín Llaryora, muestran diferencias internas. La libertad de acción es la consigna, facilitando que cada legislador vote de acuerdo a su conciencia.

Reacciones de la Oposición

Desde la oposición, figuras como Gabriela Estévez y Diego de la Sota han manifestado su rotundo rechazo a la reforma, afirmando que no solo debilita derechos laborales, sino que también puede tener un impacto negativo en la economía cordobesa.

Con la fecha límite aproximinándose, la reforma laboral no solo será una prueba de la capacidad de Javier Milei para legislar, sino también una medida que podría repercutir en el futuro del contexto laboral argentino. Con 18 votos cordobeses jugando un papel crucial, la suerte de la reforma está en un delicado equilibrio.