Presión sobre activos argentinos: Caen ADRs y aumenta el riesgo país

El panorama financiero global muestra tensiones este jueves, mientras los mercados enfrentan caídas significativas, y los precios del petróleo registran un nuevo aumento. ¿Cómo afecta esto a Argentina y su economía?

Las Bolsas Internacionales en Retroceso

Los índices de Wall Street experimentan caídas este 26 de marzo, arrastrando consigo a las principales bolsas del mundo. A pesar de un ligero avance del S&P Merval en dólares, las expectativas son inciertas. El riesgo país se aproxima a los 600 puntos básicos, sugiriendo una volatilidad latente en los mercados.

En Nueva York, la mayoría de los ADRs argentinos exhiben un tono negativo, con excepciones notables como YPF, que sube un 2,3%. En contraste, Central Puerto presenta una baja de hasta el 2,5%, reflejando la inestabilidad del panorama bursátil.

Desempeño del Mercado Local

El S&P Merval, en pesos, muestra un leve retroceso del 0,1%, situándose en 2.802.996,45 puntos. Sin embargo, cuando se mira en dólares, su avance es cercano al 1%. Las acciones de Edenor y Grimoldi caen notablemente, evidenciando el comportamiento mixto de los papeles en el mercado local.

Contexto Económico y Cotización del Dólar

El dólar oficial se sitúa en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, mientras que el dólar blue marca un precio de $1.405 y $1.425 respectivamente. Estos valores muestran la presión continuada sobre el tipo de cambio, en un ambiente económico cargado de incertidumbre.

Inversiones en Deuda: La Estrategia del Gobierno

El día de mañana, el Ministerio de Economía llevará a cabo una crucial licitación de deuda, orientada a cubrir vencimientos en pesos y reforzar las reservas ante compromisos en moneda extranjera. Este movimiento incluye el lanzamiento de un nuevo bono «hard dollar» a vencer en 2028 y la reapertura de otros títulos, buscando captar aproximadamente USD 250 millones con tasas esperadas del 6% anual.

Ignacio Morales de Wise Capital destaca la importancia de un canje estratégico de letras ajustadas por inflación que expiran en junio, reflejando un intento de sanear el stock de deuda que alcanza aproximadamente $2,4 billones.

Expectativas y Tendencias Actuales

La Casa Rosada aprovecha la baja reciente en las tasas de interés, mientras que la demanda por cobertura contra la inflación sigue siendo fuerte. El equipo económico se enfoca en consolidar el financiamiento interno como clave para mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

Petróleo: Un Aumento que Afecta a la Economía Global

En el ámbito internacional, el petróleo europeo ha aumentado casi un 4%, superando los USD 101 por barril, un incremento mensual del 43%. Esta situación está generando presiones adicionales sobre las economías dependientes de las importaciones energéticas, incluyendo la argentina.