Telefe lanza nueva ficción nacional este viernes tras el amistoso de la Selección

La televisión abierta argentina enfrenta un inicio de año incierto. A pesar de algunos estrenos destacados, el pequeño pantalla aún no logra atraer la atención del público. Telefe decide dar un giro hacia nuevas narrativas con la llegada de una ambiciosa biografía.

En este comienzo del 2026, la televisión abierta parece no encontrar su norte. A pesar de haber lanzado producciones como la Generación dorada de Gran Hermano y el esperado ingreso de Jimena Monteverde de Elnueve a El Trece, la audiencia sigue ausente. La gran apuesta de Telefe se orienta hacia la ficción nacional, buscando impactar en un escenario saturado.

Un Cambio de Estrategia en Telefe

Lejos de abandonar su exitoso formato de telenovelas turcas, Telefe amplía su repertorio con historias que han cosechado éxito en plataformas de streaming. Esta estrategia tiene como objetivo revitalizar el contenido, siguiendo los pasos de El Trece con producciones como Yiya y Hija del fuego, la venganza de la bastarda.

El Debut de «Coppola, el representante»

Este viernes 27, a las 22:30, la cadena presentará Coppola, el representante, una biografía centrada en Guillermo Coppola, el icónico manager de Diego Maradona. Protagonizada por Juan Minujín, la serie había tenido un gran desempeño en Disney + desde su lanzamiento en 2024.

Los tres episodios se emitirán tras un partido amistoso de la selección argentina contra Mauritania, que comenzará a las 19:30, en el marco de la gira preparatoria para el Mundial 2026.

Una Maratón de Episodios

Las historias de Coppola revelarán no sólo su papel fundamental en la vida de Maradona, sino también la kaleidoscópica época de los años 90. Después de la emisión de los tres primeros episodios, los televidentes podrán disfrutar de Juego Chino, un programa del Pelado Guillermo López, quien tendrá como invitado a Cachete Sierra.

Un Relato Autorizado y Controversial

A lo largo de sus seis episodios de unos 45 minutos cada uno, Coppola, el representante mezcla anécdotas memorables de su vida y se aparta del enfoque convencional de las biografías. Con la aprobación del propio Coppola, la producción ha suscitado reacciones encontradas, especialmente de algunos personajes de la vida real que han expresado su descontento con ciertos matices en la narración.

El elenco incluye a Mónica Antonópulos, Joaquín Ferreira, Adabel Guerrero y muchos otros, que dan vida a una historia rica en emociones y eventos inolvidables.