Jorge Rial: ‘Milei evita el cara a cara tras la mediación fallida’

En medio de varias controversias, la Oficina de Respuesta Oficial de Argentina se pronuncia sobre las acusaciones que ensombrecen al gobierno de Javier Milei, destacando el enfrentamiento con el periodista Jorge Rial.

La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, creada por la Casa Rosada, emitió un comunicado ante una serie de escándalos que afectan al gobierno, incluyendo el conflicto con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, relacionado con vuelos y bienes no declarados.

“En la última semana hemos sido blanco de mentiras, campañas de difamación y operaciones mediáticas sobre supuestos conflictos y cambios que no existen en el Gobierno. Esto forma parte de un patrón coordinado de desinformación, marcado por constantes objetivos desestabilizadores”, expresó la Oficina, que está dirigida por Juan Pablo Carreira.

Además, se enfatizó que “esta semana los ataques fueron más intensos que nunca, con afirmaciones delirantes sobre miembros del Gabinete. El Presidente Javier Milei y su equipo responden mediante resultados concretos y seguirán cumpliendo el mandato que los argentinos de bien les confiaron: ordenar la economía y avanzar con reformas necesarias”, concluyó el comunicado.

En respuesta, el propio Milei compartió el mensaje en sus redes sociales, afirmando: “Pelear contra el statu quo. Fin”. En una rápida reacción, el periodista Jorge Rial también retuiteó la publicación, a lo que añadió: “Lo estuve esperando en la mediación del juicio que usted presentó. Pero brilló por su ausencia. Una lástima.” La confrontación parece tener un trasfondo personal, agudizándose tras las críticas que Rial ha emitido desde 2025, en plena disputas entre el gobierno y diversos sectores del periodismo.

La controversia entre Milei y Rial ha llevado el conflicto del terreno mediático al judicial, resultando en una mediación obligatoria previa a una posible demanda. Las críticas de Rial hacia el gobierno, incluyendo su declaración de que “el 99% del periodismo está compuesto por operadores, mentirosos y ensobrados”, han sido el trasfondo de este enfrentamiento. Desde la Casa Rosada, estas afirmaciones son vistas como agravios y potencialmente injuriosas, lo que ha llevado a la activación de instancias legales.

Este choque ideológico no solo subraya la guerra cultural que Milei reivindica contra “la casta” y el periodismo tradicional, sino que también plantea un escenario donde Rial, con su prolongada trayectoria en los medios, se posiciona como crítico del ajuste y otras políticas del gobierno.

A lo largo de su carrera, Milei ha tenido varios enfrentamientos con figuras del periodismo, algunos de los cuales terminaron en conflictos legales. En este contexto, su actualidad mediática con Rial representa un nuevo capítulo en una serie de relaciones tensas con la prensa argentina.