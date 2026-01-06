Primer Homicidio del Año en Chubut: Enfrentamiento entre Peones en Gan Gan

Un violento enfrentamiento dejó a un hombre sin vida en la localidad chubutense de Gan Gan. Los detalles de este triste suceso revelan la escalofriante realidad de un conflicto que terminó de manera fatal.

Este lunes, un hombre de 50 años perdió la vida en Gan Gan, situado en la meseta de Chubut, tras ser apuñalado en varias ocasiones. El incidente se desencadenó a raíz de una discusión entre dos trabajadores rurales, marcando el primer homicidio en la provincia en lo que va del año.

Todo comenzó con un intercambio verbal que rápidamente escaló a un ataque violento. En las afueras de un bar local, la situación se tornó peligrosa cuando uno de los hombres sacó un arma blanca, propinándole al otro al menos cuatro heridas. Tras la agresión, amigos y conocidos de la víctima se apresuraron a trasladarlo al Hospital Rural de Gan Gan, aunque los esfuerzos por salvarlo resultaron en vano, falleciendo poco después de llegar al centro médico.

Rápida Detención del Sospechoso

Simultáneamente al fallecimiento de la víctima, el supuesto agresor, también de 50 años y empleado rural, se presentó en la Comisaría de Gan Gan. Voluntariamente, explicó a los oficiales lo ocurrido, quedando detenido y bajo la supervisión de la Justicia. La Fiscalía de Puerto Madryn ha comenzado a investigar este caso que ha conmocionado a la comunidad local.