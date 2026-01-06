El cierre del dólar este martes 6 de enero

Sube el Dólar Blue: ¿Qué Sucede con los Otros Tipos de Cambio?

El mercado cambiario está en movimiento: el dólar blue experimenta un aumento, mientras que otras cotizaciones como el MEP y el CCL continúan su descenso. Te contamos todos los detalles.

El Aumento del Dólar Blue

En el microcentro de Buenos Aires, el dólar blue ha subido $5, alcanzando un nuevo valor de $1.520,00. Este incremento refleja las fluctuaciones en la demanda del dólar informal.

Otros Tipos de Cambio en Baja

Según los datos recientes de exchange, el dólar cripto ha retrocedido un 0,72% y se ofrece a $1.529,73. Por su parte, el dólar oficial o minorista ha subido un leve 0,1%, cerrando a $1.490,61.

Actividades del Banco Central

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, señala que la jornada estuvo marcada por la actividad del Tesoro que vendía dólares, mientras el Banco Central intervenía comprando. Este tipo de operaciones contribuyen a un entorno de disminución de la liquidez en el sistema financiero.

El Eco de la Inflación

A pesar de la actuación del Banco Central, las tasas de interés se mantienen por encima de la inflación, que se sitúa en un 42%. Trovato también menciona que el actual esquema podría no ser sostenible a largo plazo, sugiriendo que es importante estar atentos a las novedades sobre el REPO del Tesoro este viernes.

El Dólar MEP y el CCL: Tendencias a la Baja

El dólar MEP ha bajado $3.43, estableciéndose en $1.497,32, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) ha descendido $9.96, alcanzando $1.535,80. Estas caídas reflejan la dinámica actual del mercado cambiario y las expectativas de los inversores.