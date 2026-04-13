¡Primeras imágenes de «Yo, Narciso»! La nueva película con Adrián Suar y Natalia Oreiro.

Con la llegada de las primeras imágenes, se anticipa el lanzamiento de "Yo, Narciso", una película que fusiona humor y realidad contemporánea. Protagonizada por los icónicos Adrián Suar y Natalia Oreiro, esta comedia promete ser un éxito en los cines a partir de agosto.

Un Encuentro Esperado en la Pantalla Grande

Dirigida por Adrián Suar, esta producción marca un hito en su carrera como cineasta, tras el buen desempeño de sus proyectos anteriores. «Yo, Narciso» reúne por primera vez a esta pareja emblemática, que ya conquistó al público en la serie Solamente vos.

Un Guion Agudo y Contemporáneo

El filme se adentra en una temática relevante: el narcisismo en la era digital. Con un toque de ironía y reflexión, explora las complejidades de nuestros vínculos sociales, influenciados por las redes y la constante búsqueda de aprobación.

Un Elenco Estelar que Promete Risas y Reflexiones

La película cuenta también con la participación de Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido y Andy Chango, quienes enriquecen esta comedia de enredos con sus actuaciones.

Sinopsis: Un Juego Psicológico Complejo

La historia sigue a Rocío Flores (interpretada por Oreiro), una profesora de Sociología que investiga el fenómeno del narcisismo moderno. Para ello, decide estudiar a Máximo Rey (Suar), un célebre cirujano plástico. Adopta una identidad falsa para entrar en su mundo sin levantar sospechas, y rápidamente, lo que comienza como un estudio se convierte en una serie de situaciones cada vez más complicadas.

Amor y Dudas en un Experimento Académico

A medida que Rocío se adentra en esta relación, su control sobre el experimento se ve amenazado. Deberá lidiar con sus sentimientos, ya que el encanto de Máximo pone a prueba su objetivo inicial: completar su investigación sin involucrarse emocionalmente.

Una Reflexión Ácida sobre la Obsesión por la Imagen

Con un enfoque satírico, «Yo, Narciso» cuestiona la obsesión por la imagen y los límites entre deseo y ego. La película invita al espectador a reírse, pero también a reflexionar sobre nuestras relaciones en la actualidad, en una época donde lo superficial a menudo predomina.

Detalles de Producción y Estreno

Rodada entre octubre y noviembre de 2025, «Yo, Narciso» es una colaboración de Preludio y Pampa Films, distribuida por Buena Vista International. Con un guion de Pablo Solarz y Suar, está destinada a convertirse en una de las grandes apuestas del cine argentino en 2026.