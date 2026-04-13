Manipulación de Percepciones: La Batalla de Relatos en los Conflictos

Título: La Guerra de las Narrativas: Cómo los Discursos Moldean los Conflictos Internacionales

Bajada: En un mundo donde la verdad es la primera víctima de la guerra, los relatos políticos moldean la percepción del conflicto. Un análisis revela cómo países como Estados Unidos e Irán utilizan la comunicación para definirse como vencedores.

En un escenario global lleno de tensiones, especialmente en el Medio Oriente, interpretar los discursos políticos es esencial para comprender la realidad de las guerras. Según el analista José María Rodríguez Saráchaga, la comunicación no solo acompaña al conflicto, sino que lo configura. “La primera baja en una guerra es la verdad; lo primero que se pierde en un enfrentamiento es la verdad”, aseguró, estableciendo el hilo conductor de su análisis.

La Guerra como Escenario de Relatos

Rodríguez Saráchaga enfatizó que la comunicación durante conflictos bélicos tiene numerosos destinos: las audiencias internas, el enemigo y los actores internacionales. Destacó que los que tienen poder militar no siempre logran imponerse en el discurso público. “Irán celebra cada metro que no se pierde, mientras Estados Unidos evita señalar la gran disparidad en el campo de batalla”, explicó.

Además, hizo hincapié en los peligros de extremar el discurso político. Al mencionar afirmaciones exageradas, indicó: “Si afirmas que ‘una civilización va a desaparecer’ y luego no controlas un territorio clave, pareces que has perdido incluso si lograste ciertos objetivos”.

Lecciones de la Guerra Fría

Para ilustrar cómo se forjan los relatos, el analista recordó un episodio de la Guerra Fría: “Una derrota puede ser reinterpretada como victoria”, subrayando que medios diferentes pueden narrar el mismo suceso de formas totalmente opuestas.

Argentina: Una Historia de Errores Comunicacionales

Este fenómeno no es ajeno a la historia argentina, en particular durante la Guerra de Malvinas. “Se comunicó mal tanto el desarrollo como el desenlace”, afirmó. Saráchaga sugirió que el resultado podría haberse presentado de otra manera, apuntando que “Inglaterra obtuvo una victoria pírrica, pagando un alto costo por ganar, mientras que Argentina, aunque perdió, sufrió menos en términos de costo político”.

Las consecuencias de una ineficaz estrategia comunicacional se hicieron sentir de forma diferente en ambos países: mientras en el Reino Unido el liderazgo de Margaret Thatcher se reforzó, en Argentina el gobierno militar enfrentó un abrupto final.

Errores en la Política Actual

En el ámbito local, también resaltó errores recientes en la política. Refiriéndose al escándalo de los Panama Papers, comentó: “Al declarar que ‘no hay nada que ocultar’, se genera la sospecha de que en realidad hay algo que esconder”, criticando la elección de palabras en defensas públicas.

En la era de la información, su reflexión fundamental es clara: “Las cosas son lo que decimos que son”, enfatizando que la percepción a menudo prevalece sobre la realidad. “El hecho concreto puede ser visto como una anécdota en comparación con la percepción”, concluyó.