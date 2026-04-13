El Auge del E-commerce: Nuevas Oportunidades Laborales y la Permanencia del Delivery

El crecimiento del comercio online y la entrega a domicilio están transformando el panorama laboral en Argentina. A pesar de la situación incierta del empleo en general, sectores como la logística y la tecnología se llenan de nuevas perspectivas.

El impacto del comercio electrónico en la economía ha sido notable, impulsando el desarrollo de actividades relacionadas con la logística, el almacenaje y la distribución. Según el especialista en recursos humanos Raúl Lacaze, este cambio en las modalidades de consumo está generando una notable demanda de empleo en áreas que antes no eran tan relevantes.

Demandas Laborales Emergentes

La expansión del e-commerce ha incrementado no solo la necesidad de repartidores, sino también de profesionales técnicos y operativos. “Muchos roles que antes existían ahora son más visibles y demandados”, afirmó Lacaze, citando posiciones como operarios de depósito y auditores de ruteo, entre otros.

Detrás de cada adquisición online se encuentra una compleja red logística. “Es sorprendente la planificación y el esfuerzo requeridos para preparar un envío”, destacó, enfatizando la importancia del embalaje y el seguimiento de las entregas.

La tecnología ha sido fundamental en este proceso, permitiendo que la confianza del consumidor en el comercio digital crezca notablemente. “Las mejoras en los tiempos de entrega y en los procedimientos de devolución han sido claves para este auge”, añadió Lacaze.

La Inteligencia Artificial también está cobrando importancia en el sector. “Ya está integrada de manera masiva en las operaciones”, comentó, aunque advirtió sobre los riesgos que esto conlleva para algunas ocupaciones, ya que la automatización podría reemplazar tareas repetitivas.

Una Transformación Duradera

En cuanto al futuro, Lacaze considera que este fenómeno no es temporal. “Sin duda, esta modalidad llegó para quedarse”, afirmó, señalando los beneficios que los consumidores encuentran en el comercio digital, como la comodidad y la conveniencia.

Incluso con una posible recuperación del comercio tradicional, anticipa que ambos modelos cohabitarán. “El e-commerce seguirá siendo un pilar fundamental en el ecosistema comercial”, aseguró, reflejando un cambio cultural en la forma en que los usuarios ven las compras en línea.

Finalmente, Lacaze concluyó que la transformación digital está redefiniendo tanto la experiencia de compra como el ámbito laboral, creando un entorno donde el cambio es la nueva norma.