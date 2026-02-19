Principales Causas de Ahogamiento en Buceo

La reciente desaparición y muerte de Sofía Devries, una joven de 23 años, mientras buceaba en Puerto Madryn, ha encendido un debate crucial sobre la seguridad en las inmersiones recreativas. La autopsia preliminar señala ahogamiento como la causa del deceso, y la Justicia investiga detalladamente las circunstancias que rodearon esta tragedia.

Condiciones Adversas y Decisiones Cuestionables

Expertos en el ámbito del buceo han comenzado a revisar los factores técnicos y humanos que pudieron influir en el trágico desenlace. Guillermo Ghiotto, director de la Escuela Nacional de Buceo, planteó serias dudas sobre la decisión de continuar con la excursión en un día marcado por condiciones marinas desfavorables. “Todas las escuelas suspendieron sus salidas debido a que el mar estaba muy agitado, excepto esta”, indicó Ghiotto.

Errores Operativos que Aumentan el Riesgo

El especialista consideró que hubo fallos operativos significativos. A su juicio, un instructor no debe descender con más de dos buzos al mismo tiempo, ya que aumentar el tamaño de los grupos eleva notablemente el riesgo en situaciones donde las condiciones no son óptimas. “No era el día para bucear”, reafirmó.

Factores Técnicos que Complican la Inmersión

Ghiotto también destacó cómo ciertas particularidades técnicas pueden complicar la experiencia de buceo. Los trajes de neopreno, diseñados para mantener el calor en aguas frías, pueden perder flotabilidad bajo presión, lo que requiere un cuidadoso balance con el chaleco compensador. Si el buzo está sobrelastrado, esto puede dificultar su movilidad y estabilización.

Impacto del Estrés en Situaciones Críticas

Se sugirió que Sofía pudo haber utilizado aletas pequeñas, lo que limita el desplazamiento en corrientes. Este combo de mala visibilidad, corrientes fuertes y escasa movilidad puede generar una intensa agitación y estrés. “En situaciones de pánico, es fácil que un buzo pierda el regulador, lo que puede ser fatal en poco tiempo”, advirtió Ghiotto.

La Importancia de la Formación Adecuada

La tragedia también ha desatado cuestionamientos sobre la capacitación de los buzos recreativos. Ghiotto criticó la brevedad de muchos cursos actuales: “Con solo tres clases y un video, una persona no está lista para enfrentarse a las condiciones del mar”. Este comentario subraya la necesidad de formación más exhaustiva para asegurar que los buzos puedan manejar situaciones adversas.

Un Debate Necesario sobre Seguridad en el Buceo

A medida que avanza la investigación judicial, el caso de Sofía Devries plantea interrogantes sobre la regulación, capacitación y cumplimiento de normas de seguridad en el buceo. En un entorno que puede volverse peligroso en minutos, la prevención y una preparación adecuada son esenciales para proteger vidas.