Claudio ‘Chiqui’ Tapia bajo investigación y con salida del país prohibida

Un nuevo capítulo de controversia sacude al fútbol argentino. El juez Diego Amarante ha convocado a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su tesorero, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de fondos.

La causa que centra la atención abarca un monto alarmante superior a los 19.353 millones de pesos, que según la denuncia, se relaciona con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que fueron descontados pero no depositados ante el fisco entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez Amarante ha hecho lugar al pedido presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estableciendo que el presidente de la AFA debe presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino tiene cita para el 6 del mismo mes. También otros miembros de la comisión directiva deberán comparecer en fechas posteriores.

Esta decisión judicial se sustenta en la gravedad de los hechos y la posible severidad de las penas que podrían enfrentar, dada la naturaleza de los delitos financieros en cuestión.

Los pormenores de la denuncia

La acusación se sostiene sobre un conjunto de 69 hechos independientes que configuran un escenario preocupante. Los documentos revelan deudas acumuladas en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la seguridad social que no habrían ingresado a las arcas del estado en los plazos establecidos.

Desde la agencia recaudadora han manifestado que la AFA contaba con la capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones. Las pruebas incluyen movimientos bancarios de gran volumen y la constitución de plazos fijos en el período en que se omitieron los pagos.

Por su parte, los abogados de la AFA ya han recurrido la decisión judicial que rechazó un pedido de sobreseimiento, argumentando sobre la falta de acción en el expediente. Con la indagatoria en camino, se prevé que se inicie un proceso donde los imputados conocerán las pruebas en su contra y tendrán la oportunidad de declarar o abstenerse en relación a las acusaciones que recae sobre ellos por infracción al Régimen Penal Tributario.