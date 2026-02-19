FMI Opina sobre la Reforma Laboral de Milei

En un momento crítico para la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional ha expresado su respaldo a la reforma laboral propuesta, mientras destaca el aumento de reservas del Banco Central.

Durante una conferencia de prensa desde su sede en Washington, la portavoz del FMI, Julie Kozack, afirmó que el proyecto del Gobierno tiene como objetivo «reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo». Este respaldo se produce en el contexto del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, a partir del 19 de febrero.

Un Contexto Político Tenso

A pesar del apoyo internacional, la reforma enfrenta una oposición creciente. Sindicatos como la CGT ya han convocado protestas, y varios sectores de la oposición critican diferentes aspectos de la iniciativa. A su vez, la tensión se siente también dentro del oficialismo, que ha tenido que aceptar errores en el texto inicial y anticipa cambios durante el debate en el Congreso.

Debate Crucial para el Futuro Laboral

El proyecto incluye más de 200 artículos y ha generado debates intensos en torno a su contenido y objetivos. A pesar de las dificultades políticas, el FMI ha valorado la importancia de las reformas estructurales, incluida la laboral, para estabilizar la economía argentino.

Aumento de Reservas y Estabilidad Económica

Otra de las métricas destacadas por el organismo fue la acumulación de reservas internacionales del BCRA. Kozack enfatizó que las políticas monetarias y cambiarias implementadas, junto con las compras diarias de divisas, han contribuido a fortalecer la confianza y estabilidad del país.

Kozack subrayó que estas mejoras son «especialmente alentadoras» y esenciales para asegurar un acceso sostenible a mercados internacionales.

El FMI también hizo hincapié en la necesidad de mantener una ancla fiscal contundente, lo que incluye lograr superávits y disciplina presupuestaria, condiciones esenciales para avanzar en el camino de las reformas económicas.