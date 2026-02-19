Sergio Díaz Granados: «Impulsar un mercado energético robusto en Sudamérica»

Un Encuentro Historico en Panamá: El Foro Internacional de América Latina y el Caribe

El pasado 28 y 29 de enero, Panamá se convirtió en el epicentro de un importante foro que reunió líderes de la región con el objetivo de abordar los retos del desarrollo. Este evento, denominado por el presidente panameño como “el Davos de América Latina”, brindó una plataforma vital para el intercambio de ideas y la colaboración.

Sergio Díaz-Granados: Un Actor Clave en la Integración Regional Sergio Díaz-Granados, abogado y experto en desarrollo social y derecho constitucional, ha desempeñado roles significativos en la política y el desarrollo económico de Colombia. Desde su cargo como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, hasta su trayectoria como Director Ejecutivo en el Grupo BID, ha sido un referente en la creación de vínculos comerciales y diplomáticos entre naciones. Actualmente, ocupa la Presidencia Ejecutiva de CAF – Banco de desarrollo de América Latina.

El Origen del Foro

La propuesta de establecer este foro nace de la necesidad de crear un espacio anual que reúna a representantes de distintos sectores. Según Díaz-Granados, la idea surgió para permitir un diagnóstico más completo de los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. La elección de Panamá como sede facilita la llegada de participantes de toda la región, garantizando una fecha fija cada año que promueva la planificación anticipada.

La Diplomacia de Cumbres: Un Pilar de Integración

El foro ha logrado conjugar a ocho presidentes, un resultado significativo en un contexto donde la integración es esencial. “La dificultad de los últimos años en este ejercicio resalta la importancia de un espacio como este”, resalta Díaz-Granados, quien destaca encuentros bilaterales entre líderes, a pesar de sus diferencias ideológicas. Este tipo de diplomacia no solo mejora las relaciones, sino que también avanza hacia acuerdos concretos.

CAF como Facilitador de Oportunidades

Díaz-Granados enfatiza la importancia de la CAF como un motor de integración práctica. Según él, la misión del banco es no solo proporcionar financiamiento individual, sino también fomentar relaciones integradas entre los países. Esto implica crear espacios donde juntas se logren soluciones efectivas, beneficien el desarrollo de infraestructura y aumenten la cooperación regional.

Acelerando el Crecimiento en América Latina

Desde su fundación en 1968, la CAF ha sido testigo de transformaciones significativas. Su expansión geográfica ha permitido que hoy esté presente en el 99% del territorio latinoamericano. Este crecimiento ha tenido un impacto directo en el financiamiento de infraestructuras que son claves para el desarrollo de la región.

Desafíos del Futuro

El reto ahora es incrementar la colaboración con otros organismos, como el Banco Mundial y el BID, para potenciar los proyectos de alto impacto. La integración de sectores como la energía y la infraestructura será crucial para promover una mayor interacción comercial y económica. Díaz-Granados menciona que fortalecer la conexión energética y mejorar los pasos fronterizos son pasos fundamentales para liberar potencial de crecimiento, estimando que esto podría incrementar el PIB regional significativamente.

Más Allá de la Infraestructura: Una Visión Global

América Latina también enfrenta un desafío digital. La fragmentación del mercado limita el crecimiento de industrias tecnológicas. Sin embargo, las oportunidades en energía, agroindustria y economía creativa emergen como puntos clave para el futuro. La cooperación y el crecimiento del sector privado son esenciales para optimizar el desarrollo y la productividad regional.

Finalmente, con la integración digital y el impacto de la aviación comercial, hay un horizonte prometedor para el fortalecimiento de los lazos entre los países latinoamericanos, haciendo del foro un pilar indispensable para el desarrollo continuo de la región.