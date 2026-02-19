jueves, febrero 19, 2026
Musica

Horarios y Grilla Confirmados para el 13, 14 y 15 de Marzo

¡Todo Listo para Lollapalooza Argentina 2026! Horarios y Artistas Confirmados

A solo un mes del esperado Lollapalooza Argentina, el festival que promueve una experiencia musical insuperable, ya están disponibles los horarios y escenarios de cada actuación.

Detalles del Festival: 13, 14 y 15 de marzo

El evento se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro, contará con cinco escenarios y más de 100 performances. Entre los artistas destacados se encuentran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex.

Horarios y Grilla Completa

Día 1: Viernes 13 de marzo

Escenario FLOW:

Tiger Mood: 14.30 – 15.15

Judeline: 16.00 – 17.00

DJO: 18.00 – 19.00

Turnstile: 20.00 – 21.00

Tyler, The Creator: 22.15 – 23.30

Escenario Samsung:

Mora Fisz: 13.45 – 14.30

Guitarricadelafuente: 15.15 – 16.00

Royel Otis: 17.00 – 18.00

Katseye: 19.00 – 20.00

Lorde: 21.00 – 22.15

Peggy Gou: 23.30 – 01.00

Escenario Alternative:

Spaghetti Western: 14.30 – 15.15

Militantes del Clímax: 16.00 – 17.00

Balu Brigada: 18.00 – 19.00

Danny Ocean: 20.00 – 21.00

Turf: 22.15 – 23.30

Escenario Perry’s:

Jero Jones: 13.45 – 14.30

Victoria Whynot: 14.45 – 15.30

Little Boogie: 16.00 – 16.45

Zell: 17.00 – 18.00

Easykid: 18.15 – 19.15

Gordo: 19.30 – 20.30

RØZ: 20.45 – 21.45

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U: 22.15 – 23.30

Kidzapalooza:

Arjaus Crew (Franco y Mateo Trocca B2B): 15.00 – 15.45

Desenchufados en Banda: 16.00 – 16.45

Partysank Klezmer Band: 17.00 – 17.45

Mecache Rock: 18.00 – 18.45

Piñón Fijo: 19.00 – 19.45

Kidza Boom: 20.00 – 20.45

Día 2: Sábado 14 de marzo

Escenario FLOW:

Joaquina: 14.30 – 15.15

LANY: 16.00 – 17.00

Marina: 18.00 – 19.00

Addison Rae: 20.15 – 21.15

Chappell Roan: 22.15 – 23.45

Escenario Samsung:

Tobika: 13.45 – 14.30

Nasa Histoires: 15.15 – 16.00

Angela Torres: 17.00 – 18.00

Paulo Londra: 19.00 – 20.15

Lewis Capaldi: 21.15 – 22.15

Skrillex: 23.45 – 01.00

Escenario Alternative:

Marttein: 14.30 – 15.15

Timó: 16.00 – 17.00

Soledad: 18.00 – 19.00

TV Girl: 20.15 – 21.15

Rize: 22.30 – 23.30

Escenario Perry’s:

Paula OS: 13.45 – 14.30

Terra: 14.45 – 15.30

Imbermind: 16.00 – 17.00

Amigo de Artistas: 17.15 – 18.00

Six Sex: 18.30 – 19.30

Hamdi: 19.45 – 20.45

2Hollis + Rommulas: 21.00 – 22.00

Brutalismus 3000: 22.30 – 23.45

Kidzapalooza:

Arjaus Crew Mateo Trocca: 15.00 – 15.45

Latin Duo: 16.00 – 16.45

School of Rock: 17.00 – 17.45

Kiseki: 18.00 – 18.45

Panam y Circo: 19.00 – 19.45

Kidza Boom: 20.00 – 20.45

Día 3: Domingo 15 de marzo

Escenario FLOW:

143leti: 14.15 – 15.00

Yami Safdie: 15.45 – 16.45

Blood Orange: 17.45 – 18.45

Doechii: 19.45 – 20.45

Sabrina Carpenter: 22.00 – 23.20

Escenario Samsung:

Reybruja: 13.30 – 14.15

Massacre: 15.00 – 15.45

Viagra Boys: 16.45 – 17.45

Interpol: 18.45 – 19.45

Deftones: 20.45 – 22.00

Kygo: 23.20 – 00.35

Escenario Alternative:

Ryan: 14.15 – 15.00

The Warning: 15.45 – 16.45

Ruel: 17.45 – 18.45

Men I Trust: 19.45 – 20.45

Ratones Paranoicos: 22.15 – 23.15

Escenario Perry’s:

Ludmila Di Pasquale: 13.30 – 14.15

Félix Vestre: 14.30 – 15.30

Cerounno: 15.45 – 16.45

Saramalacara: 17.00 – 18.00

Horsegiirl: 18.15 – 19.15

Ezequiel Arias: 19.30 – 20.30

Bunt.: 20.45 – 21.45

Ben Böhmer: 22.15 – 23.30

Kidzapalooza:

Arjaus Crew Franco Trocca: 15.00 – 15.45

Las Canciones de Ainé: 16.00 – 16.45

Divertrap: 17.00 – 17.45

¡Qué lío, Hugo!: 18.00 – 18.20

Astrocity: 18.30 – 18.50

Topa: 19.00 – 19.45

Kidza Boom: 20.00 – 20.45

Imágenes del Festival

Horarios del Lollapalooza Argentina 2026 - Día 1
 Horarios del Lollapalooza Argentina 2026 - Día 2
 Horarios del Lollapalooza Argentina 2026 - Día 3
