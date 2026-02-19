Horarios y Grilla Confirmados para el 13, 14 y 15 de Marzo

¡Todo Listo para Lollapalooza Argentina 2026! Horarios y Artistas Confirmados
A solo un mes del esperado Lollapalooza Argentina, el festival que promueve una experiencia musical insuperable, ya están disponibles los horarios y escenarios de cada actuación.
Detalles del Festival: 13, 14 y 15 de marzo
El evento se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro, contará con cinco escenarios y más de 100 performances. Entre los artistas destacados se encuentran Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones y Skrillex.
Horarios y Grilla Completa
Día 1: Viernes 13 de marzo
Escenario FLOW:
Tiger Mood: 14.30 – 15.15
Judeline: 16.00 – 17.00
DJO: 18.00 – 19.00
Turnstile: 20.00 – 21.00
Tyler, The Creator: 22.15 – 23.30
Escenario Samsung:
Mora Fisz: 13.45 – 14.30
Guitarricadelafuente: 15.15 – 16.00
Royel Otis: 17.00 – 18.00
Katseye: 19.00 – 20.00
Lorde: 21.00 – 22.15
Peggy Gou: 23.30 – 01.00
Escenario Alternative:
Spaghetti Western: 14.30 – 15.15
Militantes del Clímax: 16.00 – 17.00
Balu Brigada: 18.00 – 19.00
Danny Ocean: 20.00 – 21.00
Turf: 22.15 – 23.30
Escenario Perry’s:
Jero Jones: 13.45 – 14.30
Victoria Whynot: 14.45 – 15.30
Little Boogie: 16.00 – 16.45
Zell: 17.00 – 18.00
Easykid: 18.15 – 19.15
Gordo: 19.30 – 20.30
RØZ: 20.45 – 21.45
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U: 22.15 – 23.30
Kidzapalooza:
Arjaus Crew (Franco y Mateo Trocca B2B): 15.00 – 15.45
Desenchufados en Banda: 16.00 – 16.45
Partysank Klezmer Band: 17.00 – 17.45
Mecache Rock: 18.00 – 18.45
Piñón Fijo: 19.00 – 19.45
Kidza Boom: 20.00 – 20.45
Día 2: Sábado 14 de marzo
Escenario FLOW:
Joaquina: 14.30 – 15.15
LANY: 16.00 – 17.00
Marina: 18.00 – 19.00
Addison Rae: 20.15 – 21.15
Chappell Roan: 22.15 – 23.45
Escenario Samsung:
Tobika: 13.45 – 14.30
Nasa Histoires: 15.15 – 16.00
Angela Torres: 17.00 – 18.00
Paulo Londra: 19.00 – 20.15
Lewis Capaldi: 21.15 – 22.15
Skrillex: 23.45 – 01.00
Escenario Alternative:
Marttein: 14.30 – 15.15
Timó: 16.00 – 17.00
Soledad: 18.00 – 19.00
TV Girl: 20.15 – 21.15
Rize: 22.30 – 23.30
Escenario Perry’s:
Paula OS: 13.45 – 14.30
Terra: 14.45 – 15.30
Imbermind: 16.00 – 17.00
Amigo de Artistas: 17.15 – 18.00
Six Sex: 18.30 – 19.30
Hamdi: 19.45 – 20.45
2Hollis + Rommulas: 21.00 – 22.00
Brutalismus 3000: 22.30 – 23.45
Kidzapalooza:
Arjaus Crew Mateo Trocca: 15.00 – 15.45
Latin Duo: 16.00 – 16.45
School of Rock: 17.00 – 17.45
Kiseki: 18.00 – 18.45
Panam y Circo: 19.00 – 19.45
Kidza Boom: 20.00 – 20.45
Día 3: Domingo 15 de marzo
Escenario FLOW:
143leti: 14.15 – 15.00
Yami Safdie: 15.45 – 16.45
Blood Orange: 17.45 – 18.45
Doechii: 19.45 – 20.45
Sabrina Carpenter: 22.00 – 23.20
Escenario Samsung:
Reybruja: 13.30 – 14.15
Massacre: 15.00 – 15.45
Viagra Boys: 16.45 – 17.45
Interpol: 18.45 – 19.45
Deftones: 20.45 – 22.00
Kygo: 23.20 – 00.35
Escenario Alternative:
Ryan: 14.15 – 15.00
The Warning: 15.45 – 16.45
Ruel: 17.45 – 18.45
Men I Trust: 19.45 – 20.45
Ratones Paranoicos: 22.15 – 23.15
Escenario Perry’s:
Ludmila Di Pasquale: 13.30 – 14.15
Félix Vestre: 14.30 – 15.30
Cerounno: 15.45 – 16.45
Saramalacara: 17.00 – 18.00
Horsegiirl: 18.15 – 19.15
Ezequiel Arias: 19.30 – 20.30
Bunt.: 20.45 – 21.45
Ben Böhmer: 22.15 – 23.30
Kidzapalooza:
Arjaus Crew Franco Trocca: 15.00 – 15.45
Las Canciones de Ainé: 16.00 – 16.45
Divertrap: 17.00 – 17.45
¡Qué lío, Hugo!: 18.00 – 18.20
Astrocity: 18.30 – 18.50
Topa: 19.00 – 19.45
Kidza Boom: 20.00 – 20.45