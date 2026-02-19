El FMI Apoya la Reforma Laboral Pero Advierte sobre Costos de la Transición

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su apoyo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino, destacando tanto sus beneficios como los retos que conlleva su implementación.

Durante una reciente conferencia de prensa, Julie Kozack, vocera del FMI, subrayó que las nuevas regulaciones están diseñadas para reducir la informalidad y fomentar el empleo. Sin embargo, advirtió sobre los costos asociados a la transición que se producirán en la economía real.

Acumulación de Reservas y Progresos Monetarios

Kozack también mostró un enfoque positivo respecto a la gestión de reservas del Banco Central. Indicó que el FMI está “especialmente alentado” por las recientes reformas en el régimen monetario y cambiario, así como por las compras diarias de divisas destinadas a cumplir con las obligaciones de deuda y recuperar las reservas. Desde enero, se han acumulado más de 2.000 millones de dólares, con la meta de alcanzar los 10.000 millones antes de fin de año.

La funcionaria enfatizó la importancia de una acumulación sostenida de reservas y de mantener un ancla fiscal firme para asegurar el acceso a los mercados internacionales y manejar futuros desafíos económicos.

Revisión de Metas y Futuro Financiero

Respecto a la revisión de metas del programa, Kozack mencionó que las conversaciones están en marcha, pero aún no hay una fecha establecida para un nuevo desembolso, que podría ascender a 1.000 millones de dólares.

Avances en la Reforma Laboral

Kozack resaltó que el Gobierno ha tomado medidas cruciales en el mercado laboral para disminuir la informalidad y fomentar la creación de empleo. Además, el FMI celebró los acuerdos comerciales alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea, que deben ser ratificados por el Congreso argentino.

“La apertura de la economía y la atracción de inversiones son pasos positivos”, sostuvo Kozack, a pesar de que se requiere encontrar formas de mitigar los costos de transición que pueden surgir a partir de estas reformas.

Desafíos Enfrentados: El Índice de Precios al Consumidor

En otro tema, la vocera no se pronunció sobre la suspensión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), un compromiso asumido por el Gobierno en el marco del programa vigente. El FMI reafirmó su compromiso con asegurar la calidad y transparencia de los sistemas estadísticos en Argentina, enfatizando la importancia de tener datos fiables para una formulación de políticas efectiva y la confianza pública.