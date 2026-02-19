Familia varada en Ezeiza: vacaciones a Brasil truncadas por el paro de la CGT

La familia Acevedo, originaria de Rosario, planeaba disfrutar de unas vacaciones en Florianópolis. Sin embargo, sus planes se desmoronaron tras la inesperada cancelación de su vuelo, en medio de un paro general que afecta al transporte aéreo en el país.

El viaje que se convirtió en una pesadilla

El grupo de ocho personas llegó a Buenos Aires el miércoles por la noche, con el entusiasmo de iniciar su aventura en Brasil. Sin embargo, su llegada al Aeropuerto de Ezeiza fue todo menos esperada. A las 3 de la mañana, cuando se dirigieron al sector de Migraciones, recibieron la mala noticia: su vuelo había sido cancelado.

José Acevedo, el padre de familia, compartió su frustración: “Nos enteramos de la cancelación a las 7 de la mañana, justo antes de embarcar. No recibimos ninguna notificación por parte de la aerolínea.” Los pasajeros se vieron obligados a reprogramar su vuelo para el sábado, lo que significa perder al menos dos días de vacaciones.

Problemas con la aerolínea

La situación se complicó aún más cuando la familia se enteró de que otros vuelos estaban despegando sin inconvenientes. “Nos dijeron que la cancelación se debía a un paro que impedía la carga de combustible por parte de YPF. Pero otros vuelos salieron sin problemas,” comentó Macarena, una de las hijas. La incertidumbre generó preocupación sobre los gastos requeridos en su destino, ya que tenían una casa alquilada en Florianópolis y habían pagado la estadía completa.

Pasajeros en la misma situación

Más de 100 pasajeros esperaban un vuelo similar, y como la familia Acevedo, intentaron cambiar su billete para otra hora del mismo día, pero sin éxito. “No hay cupo en el próximo vuelo y la única opción que nos dieron era esperar hasta el sábado,” afirmaron.

El costo de los nuevos pasajes es exorbitante, llegando a más de 4.900.000 pesos, una cifra muy superior a lo que ya habían abonado. “Es una locura, nosotros pagamos 320.000 por cada pasaje,” lamentó José.

Afectados por el paro en Ezeiza

La cancelación afectó no solo a la familia Acevedo. Otros pasajeros, como la familia Galván, se encontraron en una situación similar al regresar de sus vacaciones en Mar del Plata. Desesperados por obtener información sobre su vuelo de vuelta a Tucumán, solo esperan noticias desde la mañana.

Algunas personas en el aeropuerto expresaron su descontento ante la falta de asistencia. «No hay respuestas. Solo estamos esperando información, pero no sabemos nada,» se quejó Andrea Rojas, quien se sintió impotente tras consultar varias veces sin éxito.

El impacto emocional y económico del paro

El caos provocado por el paro general ha dejado a muchos viajeros sintiéndose desamparados. La incertidumbre sobre los vuelos pospuestos persiste, y las respuestas oficiales brillan por su ausencia. Alfredo, un pasajero que llegó de Panamá, decidió quedarse en Ezeiza a pesar de su vuelo original a Aeroparque, ante la falta de información confiable.

El deseo de disfrutar de unas merecidas vacaciones se desvaneció en medio de un cúmulo de contratiempos y gastos inesperados. Las familias afectadas continúan esperando soluciones, mientras la incertidumbre persiste en los aires.