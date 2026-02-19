Salman Rushdie y 170 figuras firman carta abierta tras la salida del líder artístico del Barbican

La reciente partida de Devyani Saltzman, directora de artes del Barbican, ha suscitado inquietud entre destacados figuras culturales. Más de 170 personas, incluyendo a Salman Rushdie y John Akomfrah, han firmado una carta abierta que expresa su descontento con esta decisión.

El Impacto de la Salida de Saltzman

Devyani Saltzman asumió como directora de artes en febrero de 2024 y ha sido reconocida como una de las 40 mujeres más influyentes en el ámbito artístico del Reino Unido. Su salida, programada para mayo, se produce justo después de que el Barbican anunciara un cambio significativo en su liderazgo, con la llegada de un nuevo CEO.

Preocupaciones por el Futuro del Barbican

En una carta dirigida a la dirección del Barbican, los firmantes manifestaron su «profunda decepción» por la decisión. Resaltaron que la corta duración de Saltzman en el cargo y su salida en un momento de transición directiva plantea serias interrogantes sobre el compromiso del Barbican con un liderazgo diverso.

Una Visión Que Deja Huella

Durante su breve mandato, Saltzman presentó una ambiciosa visión creativa para el Barbican. Se destacó por su insistencia en que las instituciones culturales de Londres deben reflejar la diversidad de la ciudad. «Estamos entrando en una nueva era de liderazgo que probablemente cambiará el modelo», afirmó.

Reacciones del Mundo Artístico

Entre los firmantes de la carta se encuentran renombrados artistas como Anoushka Shankar y Kamila Shamsie, quienes subrayaron que el cambio en la dirección artística del Barbican tiene implicaciones más amplias para la comunidad. La carta enfatiza que este no es un simple asunto de recursos humanos, dado que afecta a una de las pocas líderes de herencia asiática del Barbican.

Demandas de Transparencia

Los artistas solicitan a la junta del Barbican y a la Corporación de Londres que aclaren el futuro del cargo de dirección artística y que se publique información sobre la diversidad en la alta dirección de la institución.

Un Cambio Constante en el Barbican

La dirección del Barbican ha enfrentado varios cambios en los últimos años, con la renuncia previa de Nicholas Kenyon en medio de críticas por racismo institucional. La inestabilidad en el liderazgo resalta la necesidad de una reflexión profunda sobre el futuro del centro.

Actualmente, el Barbican no ha proporcionado detalles adicionales sobre la partida de Saltzman, pero su salida deja una marca significativa en un escenario cultural ya complejo.