Vandalizan un colectivo del Expreso Rada Tilly en Ruta 3 y 26

Un colectivo que se dirigía a Rada Tilly sufrió daños significativos en medio de las protestas por el paro nacional convocado por la CGT. La seguridad de los pasajeros y trabajadores está en la mira.

La madrugada de este jueves, un colectivo que realizaba el tramo final hacia Rada Tilly fue víctima de actos de vandalismo en la intersección de las rutas 3 y 26, alrededor de las 00:20 horas.

Detalles del Incidente

Mientras circulaba con pasajeros y el conductor a bordo, el vehículo fue interceptado por un grupo de personas, causando daños serios. Se constató el corte del calibrador de aire de la rueda delantera y numerosos cortes en los neumáticos traseros.

Contexto de las Manifestaciones

Este ataque se desarrolló en el marco de las protestas relacionadas con el paro nacional. Representantes de la empresa de transporte manifestaron su preocupación y rechazo ante los incidentes que perjudican tanto la seguridad de los trabajadores como la de los usuarios en Comodoro Rivadavia.

Reacción de la Empresa de Transporte

La compañía expresó su compromiso con el derecho a la protesta, pero enfatizó que actos de violencia como este comprometen la integridad física de quienes utilizan el servicio. La situación ha generado inquietud entre los pasajeros y la comunidad en general.