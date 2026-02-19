Reforma Laboral y Startups: ¿Es Beneficioso Contratar en Argentina?

Debate en Diputados: La Controvertida Reforma Laboral que Afectará a las Startups Argentinas

A pocas horas de comenzar las discusiones en la Cámara baja, la reforma laboral propuesta por Javier Milei promete transformar el panorama laboral en el país, especialmente para las startups. ¿Qué cambios traerá y cómo afectará el crecimiento de estas empresas innovadoras?

Lo que se Juega en el Debate

Con la media sanción aprobada, el proyecto de ley se presenta como una jugada clave del Gobierno. Uno de los aspectos más debatidos es su impacto en las startups, que se verían beneficiadas por la flexibilización de la contratación, incluyendo una extensión del período de prueba de 6 a 8 meses.

Este cambio también contempla la creación de un fondo de cese laboral, que sustituiría las indemnizaciones tradicionales, permitiendo así una mayor agilidad para los trabajadores independientes que contratan colaboradores.

Impacto en el Ecosistema Emprendedor

Dolores Liendo, líder de Mercer en Argentina, Uruguay y Paraguay, destaca que la reforma debe aportar claridad y previsibilidad al entorno laboral para permitir a las startups planificar su expansión. «Cualquier cambio que simplifique los costos y modalidades de contratación será un facilitador», señala Liendo.

Asimismo, enfatiza que la formalización del empleo y la reducción de contingencias son cruciales para el crecimiento sostenible de las empresas. «Cuando las reglas son claras, las organizaciones se profesionalizan más rápidamente», afirma la ejecutiva.

Contrataciones: ¿Un Desafío o una Oportunidad?

La decisión de contratar no se basa solo en el marco laboral; otros factores como el financiamiento y el contexto macroeconómico también juegan un papel fundamental. Sin embargo, las regulaciones que brindan flexibilidad organizativa suelen percibirse como positivas, especialmente por las startups en etapas iniciales.

Liendo concluye que el equilibrio entre la protección del trabajador y la adaptabilidad es vital. «Cuando existe previsibilidad, las empresas tienden a formalizar más rápidamente y a fortalecer sus estructuras», dice, dejando en claro que la adaptación al nuevo marco es esencial para el éxito continuo de las startups en el país.