Prioridad: Rellenar dos vacantes en el máximo tribunal

El Ejecutivo argentino se enfoca en llenar los asientos vacantes del máximo tribunal, dejando de lado momentáneamente la idea de ampliarlo. La reciente situación política complica la obtención de los apoyos necesarios en el Senado.

El gobierno ha decidido posponer la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, una vieja aspiración del kirchnerismo. A pesar de esta pausa, se mantiene como prioridad la resolución de los dos puestos vacantes en el órgano judicial más relevante del país. Sin embargo, la obtención de los dos tercios requeridos para avanzar con estas designaciones no es tarea sencilla.

Una Nueva Estrategia para Completar la Corte

Luego del fracaso en el Senado para que los postulantes Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla logren acceder a la Corte, el oficialismo tomó un tiempo para reevaluar las candidaturas. “El Presidente está consciente de la situación”, indicó una fuente cercana a la Casa Rosada.

Personas Clave en la Elección de Candidatos

Las propuestas de nominación están siendo revisadas por el presidente Javier Milei, junto con Santiago Caputo y Sebastián Amerio, secretario de Justicia. La intención es que el tribunal cuente nuevamente con cinco miembros durante este año, atendiendo a las reivindicaciones de un Poder Judicial que aún tiene deudas por saldar.

Negociaciones y Escenarios en el Senado

Los esfuerzos para reunir los dos tercios necesarios del Senado comienzan con las negociaciones con aquellos sectores dispuestos a dialogar. Desde el oficialismo se reconoce que “el panorama no es fácil”, pero se insiste en la importancia de avanzar en la cobertura de los puestos vacantes.

Posiciones sobre la Ampliación de la Corte

La ampliación del tribunal, antes considerada una estrategia de negociación por el kirchnerismo, ahora queda relegada. Aunque se reconoce que una Corte de cinco integrantes es pequeña en comparación con otros países de la región, el enfoque actual está en completar el tribunal existente, sin dar prioridad a la expansión de sus miembros.

La Urgencia de Resolver Vacantes en el Poder Judicial

Con un déficit de casi el 36% de vacantes en el Poder Judicial, y un alarmante 46% en la Procuración General de la Nación, se vuelve urgente la remisión de 313 pliegos al Senado. Estos documentos, que requerirán una simple votación para su aprobación, buscan paliar la crisis que enfrenta el sistema judicial.

Un Futuro Incierto para la Justicia en Argentina

La falta de nombramientos en el área judicial durante la gestión actual ha generado una crisis sin precedentes, con una notable falta de jueces y fiscales. A medida que se acerca el inicio de las sesiones ordinarias, el gobierno espera la aprobación de los pliegos para empezar a llenar estos cargos críticos y restaurar la funcionalidad del sistema judicial.