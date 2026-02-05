Actores y directores se oponen a reformas laborales que impactan al INCAA

La comunidad audiovisual de Argentina se moviliza tras la propuesta de reforma laboral del Gobierno, que podría desfinanciar al INCAA y poner en riesgo miles de empleos en el sector.

El Espacio Nacional Audiovisual (EAN), que agrupa a las principales organizaciones del cine argentino, elevó su voz contra dos artículos de la Reforma Laboral que, de ser aprobados, afectarían de manera alarmante el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Actores y directores destacados estuvieron presentes en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, subrayando el potencial «daño irreparable» para la industria.

Reacción del Sector Audiovisual

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), Daniel Pensa, dio lectura a una carta de la Fundación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), que condena la eliminación de financiamiento específico como un golpe al corazón del sector. Artistas como Guillermo Francella y Juan José Campanella también firmaron el documento, enfatizando la necesidad de apoyo público para competir en el mercado global.

El Pedido de los Artistas

Figuras emblemáticas del cine nacional, como Mercedes Morán y Julieta Díaz, instaron a los legisladores a descartar los artículos 210 y 211, que fueron introducidos al final del proceso legislativo sin un análisis adecuado. Durante la audiencia, Inés de Oliveira Cézar, de la DAC, indicó que esos aspectos perjudiciales estaban ocultos en un capítulo dedicado a «Derogaciones».

Impacto del Desfinanciamiento

Si se aprueban estos artículos, el INCAA perdería su autonomía financiera, dependiente únicamente de los presupuestos asignados por el gobierno de turno. Según Vanesa Pagani, presidenta de APIMA, esto implicaría una crisis sin precedentes para la producción audiovisual. El artículo 211, que elimina recursos asignados al INCAA, ha sido calificado como «discriminatorio», manteniendo intactas las asignaciones a otros sectores.

El Valor del INCAA para la Economía

Los representantes del EAN advirtieron que por cada peso que se deja de invertir en el fondo de fomento, la economía argentina pierde considerablemente más. Un informe del BID sostiene que la inversión en el sector genera un impacto considerable en el empleo y la producción en otros sectores, desde la hotelería hasta el turismo.

Camino hacia el Futuro del Audiovisual

Pesa sobre la industria la urgencia de una revisión crítica de esta reforma. Los actores, a través de la comunidad audiovisual, están organizando una marcha el 11 de febrero para hacer oír su voz en el Congreso, destacando la importancia del cine como inversión económica, no como gasto.

Compromiso del Sector

La celebrada productora Vanessa Ragone ejemplificó la necesidad del apoyo estatal afirmando que la inversión pública es crucial y genera retornos significativos. La comunidad cinematográfica se une para exigir cambios que aseguren un futuro próspero para el cine argentino.