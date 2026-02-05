El agro espera salvar la producción ante la sequía: “Las próximas dos semanas son clave”

La sequía y las altas temperaturas están generando inquietudes en la campaña agrícola argentina. Con la soja en su fase crucial, el clima de febrero se presenta como un factor decisivo para el futuro de esta importante producción.

El jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristian Russo, señala que enero fue testigo de una drástica disminución de lluvias, con solo el 30% de lo esperado. Esto se ha visto agravado por un sistema de alta presión que ha bloqueado la llegada de humedad a la región. “El Anticiclón del Atlántico nos tiene atrapados, casi como una pesadilla recurrente”, describe Russo.

Días Clave para la Soja

Russo advierte que la segunda y tercera semana de febrero son fundamentales para la soja, especialmente en el núcleo central del país. “Estamos en un momento de definición”, enfatiza, refiriéndose a la importancia de las lluvias esperadas en los próximos días.

La Imperiosa Necesidad de Lluvias

Las previsiones de producción para la campaña 2025/26, que inicialmente eran alentadoras, ahora dependen del clima. “Si las lluvias llegan, podremos evitar que caigan los números de las estimaciones”, comenta Russo. Sin embargo, la situación es crítica en algunas áreas, donde se han registrado pérdidas potenciales de más del 20%.

A pesar de las adversidades, Russo es optimista. “Con 10 a 15 milímetros de lluvia, podríamos alcanzar un punto donde las pérdidas no sean significativas”, concluye, dejando entrever que aún hay esperanza para salvar la producción de soja en esta crucial temporada.