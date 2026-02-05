Descubren medusa del tamaño de un micro escolar: científicos del Conicet piden explorar más el océano profundo

Un extraordinario hallazgo en el océano argentino dejó sin palabras a la comunidad científica: una medusa fantasma gigante fue capturada en video durante una reciente expedición de exploración.

Exploración Oceánica Revela Nuevos Secretos del Fondo Marítimo

El sorprendente encuentro fue parte de la campaña “Vida en los extremos”, liderada por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Esta misión, que se realizó del 14 de diciembre de 2025 al 10 de enero de 2026, tuvo lugar a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too), recorriendo desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.

Un Viaje al Corazón del Atlántico Sur

La expedición abarcó regiones poco exploradas del fondo marino, como el cañón submarino Colorado-Rawson y el vasto arrecife conocido de «Bathelia candida». Fue durante estas exploraciones que el equipo se topó con la «Stygiomedusa gigantea», un enigmático ejemplar registrado a 253 metros de profundidad, cuya longitud alcanzaba aproximadamente los 11 metros.

Una Gigante del Océano

Esta medusa fantasma, como se la conoce, es extremadamente rara y ha sido descrita como comparable en tamaño a un autobús escolar. A diferencia de otras especies, no tiene tentáculos urticantes. En su lugar, presenta cuatro brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros, los cuales utiliza como enormes velos para atrapar plancton y pequeños peces. Su campana, con un diámetro de alrededor de un metro, completa esta imagen asombrosa de un ser único.

Tecnología Innovadora para la Observación Científica

Las impactantes imágenes fueron obtenidas mediante el uso de un vehículo operado remotamente, el SuBastian (ROV), que puede descender hasta 4.500 metros. Este avance tecnológico permite documentar el comportamiento de estas criaturas en su hábitat natural sin alterar el ecosistema, contrastando con los métodos tradicionales que a menudo dañan a las especies durante la captura.

La Riqueza del Mar Argentino

Desde su descripción científica en 1910, la «Stygiomedusa gigantea» ha sido documentada solamente unas 130 veces en todo el mundo, lo que hace que cada avistamiento sea excepcional. Este descubrimiento vuelve a poner de relieve la importancia del Mar Argentino como un reservorio de biodiversidad aún por explorar.

Importancia del Hallazgo en la Ciencia

La jefa científica de la campaña, María Emilia Bravo, enfatizó el valor del descubrimiento, subrayando la sorpresa del equipo ante la rica diversidad encontrada en las profundidades. “Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo”, concluyeron los expedicionarios.