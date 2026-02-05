Estudiante de Montfort University, víctima de apuñalamiento mortal en Leicester

Un joven de 20 años, Khaleed Oladipo, estudiante de ciberseguridad en la De Montfort University, fue asesinado tras ser apuñalado en el centro de Leicester. Este trágico evento ha conmocionado a la comunidad local y universitaria.

Khaleed, originario de Londres, fue atacado el martes por la tarde y, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, falleció en el Leicester Royal Infirmary después de que se recibieran informes de que un hombre había colapsado debido a una herida de arma blanca.

Detalles del ataque y las investigaciones en curso

La policía ha arrestado a un joven de 18 años bajo sospecha de asesinato y se encuentra a disposición judicial. Un examen postmortem reveló que Oladipo murió a causa de una herida de apuñalamiento en el pecho. Las primeras investigaciones indican que el estudiante pudo haber estado involucrado en una pelea antes del ataque.

Recuerdos de una vida plena

La familia de Khaleed lo describe como un hijo, hermano, tío, novio y amigo muy querido. En una declaración proporcionada por la policía de Leicestershire, expresaron su devastación: “Era un buen chico que amaba a su familia. Estaba en su segundo año de universidad y estábamos tan orgullosos de él”, comentaron.

El joven tenía pasión por el fútbol, siendo un ferviente seguidor del Arsenal. Su familia cree que se dirigía a casa para ver un partido cuando ocurrió la tragedia.

Comunidad en duelo

La comunidad local ha mostrado su apoyo, y la familia de Oladipo agradeció a quienes detuvieron su camino para intentar ayudar. “Estamos tratando de entender por qué alguien haría esto. Sabemos que conseguir justicia no lo devolverá, pero lucharemos por ella”, concluyeron.

Impacto en la universidad

La De Montfort University también se ha visto afectada por este fatídico suceso. La rectora, Prof. Katie Normington, expresó el profundo pesar de la institución: “Nuestros pensamientos están con todos los que han sido tocados por lo sucedido. Estamos ofreciendo apoyo directo a estudiantes, personal y a la familia del fallecido”.

Repercusiones en la ciudad

El incidente provocó importantes interrupciones y cierres de calles en Leicester, mientras los equipos forenses realizaban su trabajo en el lugar. Este suceso ha generado una ola de conmoción y reflexión en torno a la seguridad en la ciudad y en sus instituciones académicas.