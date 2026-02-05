Camión choca con puente peatonal en Bogotá durante el día sin carro ni moto

Un accidente de tránsito ha perturbado la movilidad en la Avenida Primero de Mayo, cuando un camión colisionó con un puente peatonal. Afortunadamente, no se han reportado heridos.

Detalles del Accidente

El incidente ocurrió en horas de la mañana en una de las vías más transitadas de Bogotá. El camión, que se dirigía en sentido oriente-occidente, impactó fuerte contra la estructura del puente peatonal.

Situación Actual

Según los informes preliminares, no se han dado a conocer detalles sobre personas lesionadas, lo que brinda un alivio en medio de la preocupación general. Sin embargo, la circulación vehicular en la zona se ha visto afectada.

Acciones de Emergencia

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se encuentra en el lugar, realizando labores para manejar la emergencia y restablecer el flujo normal de tráfico. Se espera que, con su intervención, la situación se normalice pronto.

Estamos atentos a nuevos desarrollos sobre esta noticia.