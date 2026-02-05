Descubre las Mejores Ofertas del Día para Ahorrar

Hoy se presentan oportunidades únicas para el consumo inteligente en diversos supermercados. Descubre cómo sacarle el máximo provecho a tu dinero.

En un contexto donde la economía se vuelve cada día más desafiante, los argentinos de 2026 no salen de casa sin antes planificar su estrategia de compras. Este 5 de febrero, te mostramos las ofertas que no puedes dejar pasar.

Mercado Libre: Cupón Especial de Descuento

Si tienes pensado comprar en la famosa plataforma de e-commerce, aprovecha el nuevo cupón que ofrece un atractivo descuento:

Cupón: TIZASS

Beneficio: $5.000 de descuento.

Condición: Mínimo de compra de $55.000 en productos seleccionados.

Carrefour: 15% de Descuento Sin Límites

Carrefour presenta una de las promociones más atractivas con su alianza con Mercado Pago. Aquí están los detalles:

Beneficio: 15% de descuento en toda la compra.

Características: Sin tope de reintegro y acumulable con otras ofertas disponibles.

Alcance: Aplica en todas las tiendas Hiper, Market y Express a nivel nacional.

ChangoMás: Ahorra un 20% con Cuenta DNI

La billetera digital del Banco Provincia se convierte en tu aliada con una generosa oferta en ChangoMás:

Beneficio: 20% de descuento sin límites.

Aplicación: Descuento aplicado automáticamente al momento de pagar.

Plus para Jubilados: Un 5% adicional de reintegro (tope de $5.000) para quienes cobren sus haberes en el BAPRO.

Exclusiones: No incluye carnes, aceites seleccionados, frutas y verduras, ni artículos de electro.

Jumbo: 20% de Reinamiento Usando MODO

Si planeas hacer una compra mayor, Jumbo ofrece una opción conveniente con su programa de descuentos usando MODO:

Beneficio: 20% de reintegro al pagar con el código QR de MODO.

Tope: Hasta $25.000 por banco al mes.

Condición: Monto mínimo de compra de $100.000.