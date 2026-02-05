Descubre las Mejores Ofertas del Día para Ahorrar

¡Aprovecha el Jueves de Descuentos! Ahorra con Ofertas Imperdibles en Supermercados
Hoy se presentan oportunidades únicas para el consumo inteligente en diversos supermercados. Descubre cómo sacarle el máximo provecho a tu dinero.
En un contexto donde la economía se vuelve cada día más desafiante, los argentinos de 2026 no salen de casa sin antes planificar su estrategia de compras. Este 5 de febrero, te mostramos las ofertas que no puedes dejar pasar.
Mercado Libre: Cupón Especial de Descuento
Si tienes pensado comprar en la famosa plataforma de e-commerce, aprovecha el nuevo cupón que ofrece un atractivo descuento:
Cupón: TIZASS
Beneficio: $5.000 de descuento.
Condición: Mínimo de compra de $55.000 en productos seleccionados.
Carrefour: 15% de Descuento Sin Límites
Carrefour presenta una de las promociones más atractivas con su alianza con Mercado Pago. Aquí están los detalles:
Beneficio: 15% de descuento en toda la compra.
Características: Sin tope de reintegro y acumulable con otras ofertas disponibles.
Alcance: Aplica en todas las tiendas Hiper, Market y Express a nivel nacional.
ChangoMás: Ahorra un 20% con Cuenta DNI
La billetera digital del Banco Provincia se convierte en tu aliada con una generosa oferta en ChangoMás:
Beneficio: 20% de descuento sin límites.
Aplicación: Descuento aplicado automáticamente al momento de pagar.
Plus para Jubilados: Un 5% adicional de reintegro (tope de $5.000) para quienes cobren sus haberes en el BAPRO.
Exclusiones: No incluye carnes, aceites seleccionados, frutas y verduras, ni artículos de electro.
Jumbo: 20% de Reinamiento Usando MODO
Si planeas hacer una compra mayor, Jumbo ofrece una opción conveniente con su programa de descuentos usando MODO:
Beneficio: 20% de reintegro al pagar con el código QR de MODO.
Tope: Hasta $25.000 por banco al mes.
Condición: Monto mínimo de compra de $100.000.