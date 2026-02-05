Luis Juez: ‘Lograremos la media sanción de la ley de modernización laboral’

El senador nacional Luis Juez se mostró esperanzado en que la reforma laboral alcance media sanción en la próxima sesión del Senado, destacando el diálogo y la colaboración entre diferentes bloques.

Expectativas sobre la reforma laboral

En una reciente declaración, Juez afirmó: «Confío en que el miércoles lograremos la media sanción para la ley de modernización laboral«. Este optimismo surge tras una reunión de tres horas con su bloque, donde resaltó el esfuerzo conjunto desde diciembre para alcanzar consensos.

Modificaciones y diálogo

El legislador explicó que se han realizado modificaciones al despacho original de la Comisión de Legislación Laboral, pero optaron por mantenerlas en reserva para evitar aumentar la presión. «El día de la votación será complejo, ya que hay muchos intereses en juego», comentó.

Asimismo, Juez subrayó que algunos gobernadores aún no están seguros de su apoyo. «Estamos llevando un diálogo parlamentario, mientras que el jefe de Gabinete y el ministro del Interior también están en conversaciones con ciertos gobernadores», añadió.

Perspectivas y desafíos

Juez se mostró confiado en obtener los votos necesarios: «Todo indica que podríamos tener el respaldo necesario. Soy optimista«, aunque advirtió sobre la fuerza que el kirchnerismo podría desplegar durante la discusión. «El propaganda inicial fue clara: ‘no nos interesa’ «, expresó, refiriéndose a una reunión con la CGT que tuvo lugar a inicios del debate.

Reflexiones sobre el mercado laboral

El senador del Frente Cívico enfatizó la necesidad de adaptarse a las reformas laborales que han sido implementadas en el mundo, indicando que la situación actual es insostenible para atraer inversiones. «Si al despedir se quiebra la empresa, es difícil que alguien invierta», aseguró, destacando que la economía informal también es un tema preocupante.

Posibles reacciones legales

Respecto a la posibilidad de que la reforma laboral sea judicializada en caso de aprobación, Juez fue contundente: «El fuero laboral ha sido controlado por el peronismo durante 40 años«. Agregó que la situación actual exige cambios y que es fundamental que el sistema judicial refleje esa necesidad.