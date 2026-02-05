Triunfo en China: Alcanzó el Número 1

Bad Bunny: El Ícono Latino que Conquista China y el Super Bowl

El fenómeno musical puertorriqueño Bad Bunny se posiciona como un artista sin fronteras. Tras su histórico triunfo en los Grammy, ahora encabeza la lista de lo más reproducido en Apple Music en China con su tema "Debí tirar más fotos".

La canción, que da nombre a su aclamado álbum, alcanzó el primer puesto en la plataforma de streaming tras su victoria en los Grammy. Este logro refleja el impacto global de Bad Bunny y su capacidad para resonar en mercados donde el español es poco común.

Un Éxito Inesperado en el Mercado Chino

Lo sorprendente es que el consumo musical en China se enfoca principalmente en canciones en mandarín, K-pop y artistas estadounidenses. La irrupción de Bad Bunny, con su estilo único y letras en español, desafía estas tendencias, demostrando su atractivo incluso en territorios de habla no hispana.

Reconocimiento Internacional

Su liderazgo en Apple Music coincide con un momento crucial en su carrera. El 1 de febrero, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en recibir el Grammy al álbum del año con «Debí tirar más fotos», un hito para la música en español.

Un Mensaje Poderoso en el Escenario

Durante la ceremonia, el cantante no temió expresar su postura crítica hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Su discurso resonó con el mensaje político del álbum, reforzando su compromiso con causas sociales.

El Super Bowl: Un Escenario Sin Igual

La próxima presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl es otro paso monumental. Convirtiéndose en el primer artista latino solista en este evento, su actuación promete ser completamente en español y sin colaboraciones, desafiando las expectativas de un público predominantemente angloparlante.

Desafíos y Reacciones Conservadoras

El anuncio de su presentación ha provocado reacciones entre sectores conservadores, quienes han planteado un concierto alternativo. A pesar de esto, Bad Bunny ha manifestado su firme determinación de presentarse, aprovechando este importante escenario para amplificar su mensaje.

Seguridad y Mensaje de Unión

En medio de amenazas sobre la vigilancia del ICE en el evento, Bad Bunny se mostró más decidido que nunca. En su discurso de aceptación del Grammy, enfatizó la humanidad de los inmigrantes, reafirmando su identidad y legado cultural.