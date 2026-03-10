Próceres que Nombran Escuelas, Calles y Plazas en Córdoba

El último estudio del diario digital Córdoba Interior Informa revela que los nombres de algunos próceres argentinos son los más elegidos en escuelas, calles y plazas del interior de Córdoba. ¡Descubre cuáles son los más populares!

Un reciente análisis identifica los nombres de próceres más frecuentemente utilizados en las instituciones educativas y el espacio público de la provincia de Córdoba. Entre los nombres que predominan se encuentran figuras emblemáticas como José de San Martín, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano y José María Paz.

José de San Martín: El Más Elegido en Educación

El estudio abarcó las 2.857 escuelas públicas, incluidas jardines de infantes, primarias y secundarias. El destacado José de San Martín lidera la lista, siendo el nombre más común en 127 instituciones, lo que representa un 4,38% del total. Sus distintas variaciones, como General José de San Martín, contribuyen a su popularidad.

Otros Próceres en el Escenario Educativo

En la segunda posición se encuentra Domingo Faustino Sarmiento, presente en 97 escuelas (3,4%). A continuación, se ubica Manuel Belgrano, con 76 establecimientos a su nombre (2,66%).

Más lejos en el ranking están Mariano Moreno, con 65 instituciones (2,88%), y el general José María Paz, con 60 colegios. También hay 30 escuelas que homenajean a Martín Miguel de Güemes.

Próceres en el Espacio Urbano

Este estudio no solo se centró en la educación, sino que también evaluó la presencia de estos héroes en la nomenclatura de ciudades y pueblos. Se contabilizaron 408 calles o avenidas nombradas en honor a San Martín, seguidas por 379 calles dedicadas a Belgrano, 292 a Sarmiento, 283 a General Paz y 275 a Güemes.

Plazas que Rinden Homenaje

Esta tendencia se replica en las plazas públicas. Según el informe, hay 355 plazas San Martín, 318 Belgrano, 202 Sarmiento, 188 General Paz y 168 Güemes distribuidas por diversas localidades.

Una Presencia Simbólica Importante

El relevamiento abarcó un total de 426 localidades del interior de Córdoba, evidenciando la fuerte carga simbólica que estos próceres tienen en el ámbito educativo y urbano de la provincia. Este reconocimiento resalta la relevancia histórica y cultural que estas figuras representan para la sociedad cordobesa.