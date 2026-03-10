Elon Musk encabeza las 10 mayores fortunas del mundo en marzo de 2026

Un estudio revelador de Forbes ha desvelado que la cantidad de multimillonarios está en su punto más alto. En 2026, el número de personas con patrimonios superiores a los mil millones de dólares ha alcanzado cifras nunca antes vistas.

Un Incremento Sorprendente en la Riqueza Mundial

Según el informe anual de Forbes, en 2026 se contabilizan 3.428 multimillonarios, unos 400 más que en el año anterior. Este crecimiento es atribuido principalmente al despegue del sector tecnológico y los avances en inteligencia artificial, que han elevado el valor de diversas empresas de innovación.

En total, estas fortunas suman 20,1 billones de dólares, lo que supone un aumento de aproximadamente 4 billones de dólares respecto a 2025. Así, el patrimonio promedio de los multimillonarios se sitúa en 5.800 millones de dólares.

Elon Musk: Pionero en Riqueza

El líder indiscutido de esta lista es Elon Musk, cuya fortuna está valorada en 839.000 millones de dólares. Su crecimiento patrimonial ha sido vertiginoso, duplicando su riqueza en un breve lapso gracias a Tesla y SpaceX, la novela de exploración espacial que se perfila como la más valiosa a nivel mundial con una posible salida a bolsa cercana a los 1,5 billones de dólares.

En los últimos 12 meses, Musk ha superado varios hitos financieros: alcanzó 500.000 millones en octubre y 800.000 millones a principios de 2026, con un incremento total de 497.000 millones de dólares en comparación con el año anterior.

Su fortuna no solo eclipsa a muchos, sino que supera incluso la suma de los 693 multimillonarios con menor patrimonio en la lista, que totalizan 837.800 millones de dólares.

Los Otros Gigantes de la Riqueza

En la segunda y tercera posición del ranking se encuentran los cofundadores de Google: Larry Page con 257.000 millones de dólares y Sergey Brin con 237.000 millones de dólares. El dominio de Estados Unidos en la lista es evidente al registrar 989 multimillonarios, lo que representa una concentración significativa de riqueza en ese país.

Entre los 20 más ricos, 15 residen en Estados Unidos, acumulando en conjunto un patrimonio de 3,8 billones de dólares, equivalente al 20% del total del ranking mundial.

Un Mapa Global de la Riqueza

Después de Estados Unidos, China ocupa el segundo lugar con 539 multimillonarios, seguido de India con 229 y Alemania con 212. Sin embargo, la riqueza se extiende también a países como Canadá, México, Brasil, y otros, mostrando que las grandes fortunas están más distribuidas que nunca.

Las 10 Personas Más Ricas del Mundo

Elon Musk — US$ 839 mil millones

Larry Page — US$ 257 mil millones

Sergey Brin — US$ 237 mil millones

Jeff Bezos — US$ 224 mil millones

Mark Zuckerberg — US$ 222 mil millones

Larry Ellison — US$ 190 mil millones

Bernard Arnault — US$ 171 mil millones

Jensen Huang — US$ 154 mil millones

Warren Buffett — US$ 149 mil millones

Amancio Ortega — US$ 148 mil millones