Impacto en mi vida: múltiples efectos que siento

La comunidad artística aún siente el impacto de la muerte de James Van Der Beek, quien falleció en febrero a los 48 años tras una lucha contra el cáncer colorrectal. Su compañero de "Dawson’s Creek", Joshua Jackson, comparte sus sentimientos y rinde homenaje a la memoria de su amigo.

Este 10 de marzo, Joshua Jackson ofreció su primera declaración sobre la pérdida de su amigo, expresando su dolor y la profunda admiración que siente por Van Der Beek, destacando la importancia de su legado.

Un Duelo que Golpea Fuerte

Visiblemente afectado, Jackson, de 47 años, reflexionó sobre cómo la tragedia de la pérdida de Van Der Beek afecta su vida. «Como padre ahora, la magnitud de lo que ha perdido su familia impacta de una forma nueva en mí, más allá de nuestra relación como colegas», expresó.

Recuerdos de una Época Formativa

Joshua y James compartieron un viaje significativo en «Dawson’s Creek» entre 1998 y 2003, un período que definió sus vidas y carreras. Sin embargo, manteniendo la humildad, Jackson se describió como «una nota al pie» en comparación con los logros de Van Der Beek.

Un Hombre de Verdadero Valor

Para Jackson, el impacto de Van Der Beek va más allá de lo profesional. «Se convirtió en un ‘buen hombre’, lleno de fe, que enfrentó lo inalcanzable con dignidad. Fue un padre y esposo excepcional», añadió, elogiando no solo su talento, sino su humanidad.

Transformando el Dolor en Acción

Motivado por la pérdida de su amigo, Jackson ha emprendido una causa significativa. Se ha unido a la farmacéutica AstraZeneca y la NHL en la campaña «Get Body Checked Against Cancer», destinada a derribar el estigma que rodea a los hombres y sus chequeos médicos.

Rompiendo el Silencio sobre la Salud Masculina

Jackson enfatiza la necesidad de atención médica, señalando que «los hombres evitan hablar sobre esto y no quieren ir al médico». La campaña subraya que la edad mínima recomendada para iniciar las pruebas de detección de cáncer de colon se ha reducido a 45 años, un aspecto crucial dado el diagnóstico tardío de Van Der Beek.

Un Mensaje que Trasciende

Antes de su fallecimiento, James Van Der Beek abogó por la detección temprana, alertando sobre la importancia de consultar a los médicos incluso ante síntomas mínimos. Su mensaje persiste hoy, amplificado por la pasión de Joshua Jackson, quien busca prevenir que otras familias sufran por falta de conciencia.