Toviggino se enfrenta a la justicia por retención indebida de aportes de la AFA

Este miércoles, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, será interrogado en un caso que involucra la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos. La situación se intensifica con la inminente indagatoria del presidente Claudio Tapia.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, comparecerá ante la justicia este miércoles para ser indagado en relación con la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales. Este grave asunto abarca el período entre 2024 y 2025.

Detalles de la Indagatoria

Según fuentes del ámbito judicial, Toviggino ha sido convocado a presentarse a las 11 horas por el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante. Esta audiencia precede a la declaración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, programada para el jueves, la cual cerrará esta serie de indagatorias.

Reacciones de los Acusados

Hasta el momento, otros tres dirigentes, incluyendo al gerente general de la AFA, Gustavo Lorenzo, y el exsecretario general Víctor Blanco, ya han sido indagados. Estos presentaron escritos y decidieron no responder preguntas. La expectativa gira en torno a si Toviggino y su abogado, Marcelo Rocchetti, adoptarán la misma postura.

Petición de Indagatoria a Distancia

El tesorero había solicitado participar de la indagatoria de forma remota, argumentando que esto evitaría una “innecesaria exposición” y le proporcionaría “tranquilidad” al momento de declarar. Sin embargo, el juez Amarante rechazó su pedido, insistiendo en que todas las indagatorias deben ser presenciales, implementando además un operativo especial de seguridad en el edificio.

Consecuencias Legales

El caso puede conllevar penas de prisión de dos a seis años por la falta de pago de 19.300 millones de pesos en ganancias, IVA y aportes previsionales. La AFA ya ha comenzado a regularizar su situación con el fisco, abonando parte de la deuda y estableciendo planes de pago.

Causa por Presunta Motivación Política

La causa se inició en diciembre de 2022 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también actúa como querellante. Desde la AFA señalan que se trata de un ataque político, dado que son la única organización sin fines de lucro denunciada por el gobierno.

Defensas y Causas Complementarias

Las defensas han solicitado el sobreseimiento de los acusados, argumentando que no hubo delito, sustentándose en resoluciones anteriores de ARCA y del Ministerio de Economía. Sin embargo, este argumento ha sido desestimado por el juez Amarante.

Otras Causas en Curso

Aparte de esta causa, la AFA es objeto de diversas investigaciones. Un caso paralelamente destaca a Toviggino en un presunto escenario de lavado de dinero relacionado con la compra de una mansión de 20 millones de dólares en Pilar. La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano, quien se beneficiaba de una tarjeta corporativa de la AFA, que se utilizaba en lujosos gastos.

Investigaciones por Manejo de Fondos

Otras causas involucran el flujo de dinero hacia el exterior a través de la empresa TourProdenter LLC, ligada a Javier Faroni. Se han levantado denuncias por administración fraudulenta y lavado de dinero, lo que ha llevado a la AFA y a 18 clubes a ser allanados en diversas ocasiones.

Las próximas indagatorias, incluyendo la de Tapia, prometen mantener la atención del público, ya que el juez Amarante tiene diez días tras la última audiencia para decidir el futuro legal de los implicados.