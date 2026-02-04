Progreso de Bastián tras salir del coma: Últimas novedades sobre su salud

Bastián Despierta: Avances en su Recuperación Tras el Accidente en Pinamar

La madre de Bastián, un niño de 8 años gravemente herido en un accidente en los médanos de La Frontera, anunció que su hijo ha despertado y lo reconoció. Macarena Collantes compartió esta emotiva noticia en sus redes sociales, desatando una ola de apoyo y esperanza.

En un emotivo mensaje, Macarena expresó: «Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo.»

El Progreso de Bastián en el Hospital

A pesar de los avances en su salud, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires no ha emitido un nuevo parte médico desde la última operación, donde se realizó un reemplazo de válvula para optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, fuentes confirmaron que Bastián está "estable" y ha dado señales de reconocimiento a sus padres.

Los especialistas detallan que el pequeño presenta avances y retrocesos que dependen de los días y los tratamientos médicos administrados.

Decisiones del Hospital y Situación Judicial

El Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde se encuentra internado Bastián, ha descartado su traslado al Hospital Garrahan, afirmando que la complejidad de su atención es equivalente en ambos centros. Se sugiere que lo que realmente necesita es un proceso de rehabilitación, ya sea en su hogar o en un centro especializado.

Mientras tanto, el caso del accidente está bajo investigación judicial. El fiscal Sergio García de Pinamar ha imputado por lesiones culposas a los conductores involucrados y al padre de Bastián, quienes sufrieron el accidente en un médano el pasado 12 de enero.

Prohibición de Vehículos en La Frontera

En las últimas horas, se conoció un fallo del juez Félix Adrián Ferrán que prohíbe las actividades con vehículos todoterreno en La Frontera. Esta resolución se logró tras un amparo solicitado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El tribunal argumentó sobre los peligros que representan estas actividades para la seguridad pública.

El juez Ferrán subrayó la responsabilidad de los municipios para regular y controlar actividades que puedan poner en riesgo la seguridad. «No es suficiente con imponer multas, especialmente frente a incidentes tan graves como el ocurrido en enero.»

Respuesta de la Municipalidad de Pinamar

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, ha manifestado su desacuerdo con la medida judicial. Defiende la circulación responsable de vehículos como una parte integral de la cultura local, que además contribuye a la economía de la zona.

Ibarguren afirmó: «Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente.» La decisión de apelar ahora estará en manos de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.

El área conocida como "La Olla", donde se registran la mayoría de los accidentes, ha visto reducida su actividad vehicular. La intendencia ha implementado multas elevadas y otras medidas preventivas, buscando proteger la seguridad de los ciudadanos y turistas que disfrutan de la región.