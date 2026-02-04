Presidenta de Estonia: EE. UU. debe fortalecer su defensa y evitar poner a prueba el Artículo 5

El presidente de Estonia, Alar Karis, reafirma su confianza en que Estados Unidos cumplirá con el Artículo 5 de la OTAN, a pesar de las tensiones recientes en la relación transatlántica.

Compromiso Sólido a Pesar de las Dudas

En una reciente entrevista con Euronews, el presidente Karis expresó su optimismo respecto a que Washington ofrecerá apoyo a Europa en caso de un ataque a un país aliado. El Artículo 5, que establece que «un ataque a uno es un ataque a todos», es fundamental para la defensa colectiva de la OTAN.

Impacto de la Administración Trump

A lo largo de su mandato, el expresidente Donald Trump generó incertidumbres en la alianza transatlántica, imponiendo aranceles a la Unión Europea y tildando a sus líderes de «débiles». Sin embargo, Karis cree que la esencia del compromiso de EE.UU. con la OTAN se mantendrá.

Aumento en el Gasto en Defensa

Como respuesta a las presiones de la administración Trump, los aliados europeos acordaron aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB durante una cumbre de la OTAN el verano pasado, buscando fortalecer la alianza.

Preparación Europea: Un Imperativo

Pese a su confianza en la lealtad estadounidense, Karis advirtió que Europa no debería poner a prueba el Artículo 5. «Es crucial que mejoremos nuestras capacidades defensivas», afirmó, señalando que la región ha sido «ingenua» al relegar su seguridad tras la caída de la Unión Soviética.

Lecciones del Pasado

El presidente recordó que tras la caída del Muro de Berlín, habían asumido que las guerras eran cosa del pasado. No obstante, destacó que la historia está marcada por conflictos y que es fundamental estar preparados para evitar que se repitan.

Un Llamado a la Preparación

“Debemos estar listos para defendernos. No queremos probar el Artículo 5, pero debemos ser proactivos”, enfatizó Karis. Su advertencia es clara: la seguridad europea requiere de un compromiso constante y una visión anticipada para mitigar riesgos futuros.

Entrevista completa con el presidente estonio Karis disponible en The Europe Conversation.