Exequiel Zeballos sufre lesión: Detalles aquí

La mañana de este miércoles trajo malas noticias para Boca Juniors. El joven delantero Exequiel Zeballos se retiró del entrenamiento con una dolencia muscular que lo alejará de las canchas durante aproximadamente un mes.

Exequiel Zeballos, el prometedor atacante santiagueño, sufrió una distensión en un isquiotibial durante una práctica en el predio de Ezeiza. El malestar físico lo deja fuera del inminente duelo frente a Vélez Sarsfield, programado para el domingo a las 22.15, y de varios partidos posteriores, ya que su recuperación está estimada entre tres y cuatro semanas.

La lesión ocurrió en medio de la rutina de entrenamiento cuando Zeballos experimentó un “pinchazo” y tuvo que abandonar el campo para recibir atención médica. Esta situación ha generado inquietud, dado que su rendimiento ha sido clave para el equipo en este inicio de temporada.

Boca y la preocupación por la delantera

La ausencia de Zeballos representa un desafío para Claudio Úbeda, quien lo había incorporado como una pieza fundamental en su esquema ofensivo. En un momento en que Boca empieza a mostrar una mejoría en su juego, la necesidad de contar con alternativas en ataque se vuelve crucial, especialmente en un calendario tan apretado.

Adicionalmente, el contexto de mercado complica aún más la situación: Zeballos está bajo el radar del CSKA Moscú, que ha presentado una oferta de alrededor de 10 millones de dólares por su pase, mientras que el club rechazó, insistiendo en que su cláusula de rescisión es de 20 millones.

Con un contrato que expira en diciembre, el delantero espera resultados de los estudios médicos, mientras el club analiza su situación, tanto en el ámbito deportivo como contractual.

Buenas noticias: Cavani y Merentiel se suman al plantel

A pesar de la baja de Zeballos, Boca Juniors comienza a ver la luz al poder contar nuevamente con Edinson Cavani y Miguel Merentiel para el enfrentamiento contra Vélez Sarsfield. El equipo disfruta de un respiro tras su triunfo reciente ante Newell´s Old Boys por 2 a 0 en el Torneo Apertura 2026.

Merentiel es el que tiene mayores probabilidades de ser titular el domingo, un alivio para un ataque que ha tenido pocas opciones en los últimos encuentros.

Por su parte, el retorno de Cavani será gradual. Aunque se ha entrenado con normalidad junto a sus compañeros que no jugaron el último partido, el cuerpo técnico prefiere no apresurar su regreso para evitar recaídas.

La carencia de un delantero nato llevó al club a reconfigurar su ataque, incluyendo al juvenil Iker Zufiaurre en posiciones no habituales, sumando más presión en un momento clave de la temporada.